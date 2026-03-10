Schi în Poiana Brașov la jumătate de preț

Sursă: realitatea.net

Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă: se reduc și mai mult costurile la transportul pe cablu!

Din 12 martie, poți schia în Poiana Brașov cu o reducere de 50% a punctelor necesare unei urcări. Pentru o urcare cu telegondola, de exemplu, în loc de 6 puncte, schiorii vor consuma doar 3 puncte. Propunerea primarului George Scripcaru a fost adoptată astăzi, cu unanimitate, de consilierii locali.

,, Venim în sprijinul celor care vor să se bucure de pârtiile din Postăvarul, reducând la jumătate tarifele. Sper ca în acest fel mai mulți brașoveni și turiști să vină să se bucure de schi și să se relaxeze în Poiana Brașov. Pârtiile încă sunt într-o stare bună, mai ales că avem temperaturi negative în timpul nopții. Spre prânz zăpada se mai înmoaie și este mai grea, dar este o ocazie perfectă să te bucuri de soarele primăverii ”, a declarat primarul George Scripcaru.

Conform proiectului adoptat astăzi, din data de 12 martie tarifele pe transportul pe cablu sunt reduse cu 50%. Astfel, la telecabina Capra Neagră și telegondolă, în loc de 6 puncte anulate/urcare se vor consuma doar 3, la telescaunul Ruia fiecare schior va consuma 2 puncte în loc de 4, și tot două puncte vor fi consumate și la telescaunul Lupului.

Se schiază pe toate pârtiile din masiv, în condiții bune mai ales în prima parte a zilei. Excepție face pârtia pentru începători, Stadion. Având în vedere consistența zăpezii - care diferă foarte mult pe parcursul zilei și de la zonele umbrite, unde este mai dură, la zonele însorite, unde stratul este moale, încetinind brusc alunecarea și solicitând articulațiile picioarelor - specialiștii recomandă să schiați cu viteză redusă, să fiți pregătiți să fiți supuși unui alt regim de alunecare odată cu ieșirea în zonele însorite și să nu bruscați schiurile, pentru a reduce șocurile primite de articulații și a reduce riscul de accidentare.

Se schiază pe pârtiile Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia, Sulinar, Subteleferic, Lupului superior, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), Lupului inferior și pe pârtia pentru începători Bradul.

Pentru cei care vor să se relaxeze, o opțiune este schiatul în primele ore, apoi retragerea la cabanele din partea superioară a masivului sau la apres-schiurile de la baza pârtiilor, pentru a profita de soarele de afară.

Din cauza numărului mic de persoane care doresc să schieze pe nocturnă, municipalitatea a luat decizia de a opri instalația de iluminat, din această săptămână. Totodată, instalațiile de transport pe cablu vor funcționa doar până la ora 16.00, iar telescaunul Ruia până la 15.45.

Operatorul de transport pe cablu, Ana Teleferic, a luat decizia de a opri funcționarea teleschiului Stadion, având în vedere faptul că această pârtie nu mai oferă condiții optime.