VIDEO Șase tineri reținuți la Brașov într-un dosar de extremism. Percheziții după promovarea simbolurilor naziste și legionare

Șase tineri din Brașov, dintre care patru minori, au fost reținuți într-un dosar privind aderarea la o grupare cu ideologie fascistă. Polițiștii au efectuat zece percheziții și au ridicat sisteme informatice și alte probe.
Percheziții la Brașov și București într-un dosar privind aderarea la o grupare cu ideologie fascistă.
Polițiștii brașoveni au reținut șase persoane, în urma unor percheziții desfășurate în județul Brașov și în municipiul București, într-un dosar penal care vizează aderarea și sprijinirea unei organizații cu caracter fascist, rasist și xenofob.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și este instrumentată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au scos la iveală faptul că, în cursul anului 2025, un tânăr de 20 de ani din municipiul Brașov ar fi distribuit pe rețelele de socializare mesaje care conțineau simboluri și însemne naziste. Acesta s-ar fi afișat, de asemenea, în public purtând articole vestimentare inscripționate cu simboluri asociate mișcării legionare.
Grupare de simpatizanți ai ideologiei naziste, identificată de anchetatori
Cercetările au arătat că tânărul, împreună cu alte trei persoane cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, din Brașov și Colonia Bod, ar fi aderat la o grupare care promova ideologia fascistă și manifesta simpatii față de nazism.
La data de 11 iunie, polițiștii au efectuat cinci percheziții domiciliare în Brașov și București. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Cei patru suspecți au fost conduși la audieri, iar doi dintre ei, în vârstă de 20 și 22 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus față de aceștia măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
Alte patru persoane, minore, reținute după noi percheziții
Pe parcursul cercetărilor, polițiștii au identificat alți patru tineri, cu vârste între 16 și 17 ani, toți din municipiul Brașov, bănuiți că s-ar fi alăturat aceleiași grupări extremiste la sfârșitul anului 2025.
În data de 23 iunie, anchetatorii au efectuat alte cinci percheziții domiciliare în Brașov. Cu această ocazie au fost ridicate mai multe sisteme informatice despre care se suspectează că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.
Cei patru minori au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov. Astăzi, 24 iunie, procurorul de caz a dispus față de aceștia măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă
Dosarul penal vizează infracțiuni de inițiere sau constituire a unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea unei astfel de grupări, precum și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.