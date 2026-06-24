VIDEO Șase tineri reținuți la Brașov într-un dosar de extremism. Percheziții după promovarea simbolurilor naziste și legionare

Publicat 24 iun. 2026, 17:15 Actualizat 24 iun. 2026, 17:16 Sursă realitatea.net

Șase tineri din Brașov, dintre care patru minori, au fost reținuți într-un dosar privind aderarea la o grupare cu ideologie fascistă. Polițiștii au efectuat zece percheziții și au ridicat sisteme informatice și alte probe.

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