Autoritățile și analiștii occidentali avertizează că Rusia ar fi lansat o campanie de informare menită să influențeze opinia publică înaintea alegerilor din Ungaria, cu scopul de a sprijini partidul premierului Viktor Orbán.

Potrivit unor rapoarte citate de presa internațională, rețele de propagare a mesajelor online și platforme apropiate intereselor Kremlinului ar promova conținut favorabil guvernului de la Budapesta, în timp ce critică instituțiile Uniunea Europeană și politicile occidentale.

Specialiștii în securitate informațională susțin că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Moscova încearcă să influențeze procese electorale din mai multe state europene, folosind campanii de dezinformare și mesaje menite să amplifice tensiunile politice interne.

Guvernul de la Budapesta nu a comentat direct acuzațiile privind o eventuală implicare a Kremlinului în campania electorală. În trecut însă, relațiile apropiate dintre Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin au fost frecvent criticate de liderii europeni.

Ungaria este membră a Uniunii Europene și a NATO, însă guvernul condus de Orbán a adoptat adesea poziții diferite față de cele ale altor state occidentale, în special în ceea ce privește relațiile cu Rusia și sancțiunile impuse după războiul din Ucraina.