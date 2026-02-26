Primăria Brașov cheltuie aproape 800 de mii de lei pentru a dărâma un centru social construit în urmă cu 20 de ani

Clădirea ce urmează a fi demolată are parter şi mansardă şi a fost realizată în anul 2006.

Primăria Braşov va aloca suma de 650.703 de lei plus TVA, pentru a achita lucrările de demolare a unui centru de zi pentru persoane vârstnice, anunță BZB.

Suma urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Braşov de vineri, 27 februarie, apoi municipalitatea braşoveană va putea demara procedura de atribuire a contractului de lucrări.

Conform expertizelor realizate de o firmă de specialitate, imobilul este într-o stare avansată de degradare, cu elemente structural putrezite, cu fisuri şi crăpături ale grinzilor şi stâlpilor structurali, tencuieli degradate, desprinse, căzute, pardoseală degradată prin care s-a infiltrat apa meteorică, copertină de lemn putrezită, planşeu peste parter rupt, putrezit, deformat. De asemenea, învelitoarea din tablă tip ţiglă este degradată permiţând infiltrarea apelor pluviale, iar sistemul de colectare ape pluviale este degradat.