Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că „guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”

„Este nevoie de un spațiu public limpede și de un orizont cât se poate de clar.

Guvernul Bolojan este în egală măsură Guvernul PNL, al PSD, al USR și al UDMR, asa cum guvernul Ciolacu a fost în egală măsură al PSD, al PNL și al UDMR.

PSD, PNL, USR și UDMR au votat, umăr la umăr, toate proiectele de lege și ordonanțele de urgență ale guvernului Bolojan, ca și bugetul de stat întocmit de același guvern.

PSD, PNL, UDMR și USR au votat împreună creșterea TVA la 21%, a impozitului pe dividende la 16%, creșterea cu 70% a impozitului pe proprietate, scăderea pragului pentru micro-întreprinderi la 100 000 de euro, încasarea CASS de la mamele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului și toate celelalte măsuri de sufocare a economiei.

PNL, PSD, USR și UDMR au votat,împreună, permiterea optimizării fiscale pentru multinaționale, închiderea carierelor de lignit și a centralelor electrice pe cărbune.

PNL, PSD, USR și UDMR au bifat împreună, închiderea combinatului chimic Azomureș, a Combinatului Siderurgic de la Galați și a celui de la Hunedoara.

PNL, PSD, USR și UDMR au decis împreună înghețarea pensiilor și a alocațiilor și împrumutarea a 16 miliarde de euro pentru importul de armament, la prețuri doar de ei știute.

PNL, USR și PSD au luat împreună decizii care au adus României obligația de a plăti 666 de milioane de euro pentru niște vaccinuri nefolosite și nedorite de nimeni.

Ca urmare, guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că a stat trei trimestre și are trei trimestre de scădere economică și pentru că a dus inflația la 10%, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!

Ceea ce încearcă acum sa facă unii este să spele păcatele tuturor celor vinovați de situația de astăzi și să îi arunce toată vina acarului Ilie. Acarul Ilie este vinovat că a deraiat România, dar a făcut-o la comanda PSD, PNL, UDMR și USR.

Oameni buni, închideți televizoarele și deschideți cărțile de matematică, de economie și de logică!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.