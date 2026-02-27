Peste 60 de percheziții în București și în nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au efectuat peste 60 de percheziții în Capitală și în nouă județe, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă ce vizează firme din domeniul construcțiilor care ar fi înregistrat facturi fictive de aproximativ 14 milioane de lei.

”La data de 26 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 62 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă”, anunţă, vineri, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2021 - prezent, mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive privind achiziţia de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 14.000.000 de lei, de la alte societăţi comerciale clonate.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 4.800.000 de lei.

”Faţă de şase persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă”, a transmis Poliţia Capitalei.