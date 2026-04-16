Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în 6 săptămâni

Europa riscă să se confrunte cu o criză serioasă în transportul aerian. Agenția Internațională pentru Energie avertizează că rezervele de kerosen ar putea ajunge doar pentru aproximativ șase săptămâni, dacă situația actuală se menține.

Semnalul de alarmă vine de la directorul instituției, Fatih Birol, care spune că primele efecte ar putea apărea curând. Potrivit oficialului, lipsa combustibilului pentru avioane ar putea duce la anulări de zboruri în Europa, în cazul în care traficul prin Strâmtoarea Hormuz nu este reluat.

Posibile anulări de zboruri dacă blocajul din Strâmtoarea Hormuz continuă

„Europa mai are poate vreo 6 săptămâni de combustibil pentru avioane”, a declarat Fatih Birol într-un interviu.

Strâmtoarea Hormuz este un punct esențial pentru aprovizionarea globală cu energie, pe unde trece aproximativ 20% din petrolul tranzacționat la nivel mondial.

„Cea mai mare criză energetică”: efectele încep să se vadă

Directorul AIE a descris situația actuală ca fiind fără precedent.

„Acum, ne aflăm într-o situație disperată, iar acest lucru va avea implicații majore pentru economia globală. Cu cât durează mai mult, cu atât va fi mai rău pentru creșterea economică și inflația din întreaga lume”, a spus acesta.

Criza a fost declanșată de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a dus la blocarea rutei maritime la finalul lunii februarie. Potrivit AIE, impactul nu va fi resimțit simultan peste tot.

„Linia întâi o reprezintă țările asiatice care se bazează pe energia din Orientul Mijlociu, precum Japonia, Coreea, India, China, Pakistanul și Bangladeshul. Apoi va ajunge în Europa și în Americi”, a explicat Fatih Birol.

Pe lângă transportul aerian, efectele vor fi vizibile și în economie, prin creșterea prețurilor la carburanți și energie. Cu cât criza durează mai mult, cu atât presiunea asupra economiilor va crește, avertizează oficialii, iar impactul ar putea fi resimțit pe scară largă în lunile următoare, conform presei internationale.