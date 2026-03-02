Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”

Președintele american Donald Trump a declarat că ofensiva comună lansată de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului a reprezentat „ultima oportunitate serioasă” de a opri amenințările venite din partea regimului de la Teheran.

Într-o declarație susținută la Casa Albă, Trump a afirmat că momentul ales pentru atac nu a fost întâmplător. „A fost ultima noastră șansă bună să lovim și să eliminăm pericolele inacceptabile generate de acest regim bolnav și sinistru”, a spus liderul american.

Președintele a susținut că Iranul a ignorat în mod repetat avertismentele transmise de administrația sa privind reluarea programului nuclear. Potrivit acestuia, după distrugerea instalațiilor nucleare în urma Operațiunii Midnight Hammer, autoritățile iraniene au refuzat să renunțe la planurile de reconstrucție.

„Le-am spus clar să nu încerce să refacă ceea ce am distrus. Au ignorat aceste avertismente și au continuat să urmărească dezvoltarea armelor nucleare”, a declarat Trump.

El s-a referit la atacurile americane din luna iunie asupra a trei situri nucleare iraniene, despre care administrația de la Washington a afirmat că au neutralizat complet capacitatea nucleară a Teheranului.

Trump a mai avertizat că regimul iranian dispunea deja de rachete capabile să lovească ținte din Europa și baze militare americane din regiune, iar în viitorul apropiat ar fi putut amenința direct teritoriul SUA. „Era doar o chestiune de timp până când ar fi putut ajunge și la America noastră”, a mai spus președintele.

Aceasta este prima apariție publică a lui Trump în fața presei de la declanșarea operațiunii militare, lansate în primele ore ale zilei de sâmbătă, și marchează o escaladare semnificativă a discursului Washingtonului față de Teheran.