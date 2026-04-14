Cum va fi vremea până la început de mai: prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi în general normale sau ușor peste medie și precipitații deficitare la începutul intervalului 13 aprilie -11 mai 2026, urmând ca spre începutul lunii mai condițiile meteo să se stabilizeze la nivel național.
Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
- Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.
Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
- Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.
- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
- Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026
- Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.
- Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.
