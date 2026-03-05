Crimă șocantă în județul Brașov! Bărbat arestat după ce și-a ucis fratele și a aruncat cadavrul în râu

Sursă: realitatea.net

Descoperire macabră la Zărnești, în județul Brașov, unde cadavrul unui bărbat a fost găsit în albia râului Valea Prăpăstiilor.

Ancheta procurorilor a scos la iveală o crimă comisă în familie, iar principalul suspect este chiar fratele victimei. Bărbatul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie în forma omorului.

Cadavrul, descoperit în albia râului Valea Prăpăstiilor

Potrivit procurorilor, în data de 28 februarie 2026, la ora 14:12, un martor ocular a sunat la numărul de urgență după ce a observat cadavrul unei persoane în albia râului Valea Prăpăstiilor, pe raza orașului Zărnești.

La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zărnești, care au confirmat sesizarea. Victima era un bărbat a cărui identitate nu a fost stabilită imediat.

Primele constatări medico-legale au arătat că bărbatul prezenta leziuni deschise la nivelul scalpului, iar medicul legist a stabilit că decesul s-a produs cu aproximativ șase săptămâni înainte, fiind cauzat de un traumatism cranio-cerebral sever produs prin loviri repetate cu un obiect alungit.

Căutări ample ale polițiștilor și pompierilor

În următoarele trei zile, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alături de pompieri și scafandri ai ISU Brașov, au desfășurat o amplă operațiune de căutare și cercetare în zona unde a fost descoperit cadavrul.

La acțiuni au participat echipe complexe formate din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Poliției Zărnești și Poliției Municipiului Brașov.

Zona a fost verificată pe o lungime de aproximativ 1,5 kilometri de-a lungul albiei râului, iar anchetatorii au audiat numeroase persoane pentru a identifica victima și pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs moartea.

În cadrul investigației au fost efectuate și cinci percheziții domiciliare, fiind conturat un cerc de suspecți.

Principalul suspect: fratele victimei

În urma probelor administrate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus, în data de 4 martie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat.

Suspectul este chiar fratele victimei, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de violență în familie în forma omorului.

Procurorii au formulat ulterior propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a admis solicitarea.

Crima ar fi avut loc în curtea locuinței comune

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc în data de 12 decembrie 2025, în curtea locuinței în care locuiau cei doi frați.

Pe fondul unor conflicte mai vechi și al consumului de alcool, inculpatul, în vârstă de 59 de ani, l-ar fi lovit în mod repetat pe fratele său, în vârstă de 65 de ani, folosind o rangă metalică dreptunghiulară, cu lungimea de aproximativ un metru.

Loviturile au fost aplicate în zona capului și a membrelor superioare, până în momentul în care victima nu a mai prezentat semne de viață.

Cadavrul ar fi fost transportat cu un căruț și aruncat în râu

După comiterea crimei, suspectul ar fi transportat trupul neînsuflețit cu un căruț de butelii, pe o distanță de câteva sute de metri de la locuință.

Cadavrul ar fi fost ulterior aruncat în albia râului Valea Prăpăstiilor, unde a fost descoperit după aproximativ șase săptămâni.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.

Autoritățile precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive dispuse nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.