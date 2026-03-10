AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini

AUR a depus în Parlament o propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cetățenii străini și persoanele juridice străine, după ani în care guvernele care s-au succedat la putere au permis vânzarea unor suprafețe tot mai mari către investitori străini.

Inițiativa legislativă urmărește introducerea unor limite privind suprafața de teren agricol care poate fi achiziționată de persoane fizice sau juridice din alte state membre ale Uniunii Europene.

„România este în topul țărilor care au vândut cele mai multe pământuri către străini. Unele estimări neoficiale spun că în jur de 40% din suprafața agricolă a României, sau patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acționari străini”, a subliniat deputatul AUR Lucian Mușat, inițiatorul proiectului legislativ.

Potrivit expunerii de motive, diferențele economice dintre cetățenii români și investitorii din statele vest-europene influențează puternic piața terenurilor agricole din România. În document se arată că „puterea economică mult mai ridicată a cetățenilor UE din vestul Europei le oferă acestora un avantaj în achiziționarea de terenuri, iar intrarea cetățenilor UE pe piața de achiziție de terenuri agricole (…) cauzează o creștere necontrolată a prețurilor. În acest context, atât agricultorii români, cât și alți cetățeni ce achiziționează teren agricol în scop de investiție sunt supuși unei presiuni din ce în ce mai mari a prețurilor”.

Deputatul AUR Lucian Mușat afirmă că proiectul legislativ urmărește să corecteze efectele politicilor din ultimii ani privind vânzarea terenurilor agricole și să protejeze interesele fermierilor și ale cetățenilor români.

„Venim cu această lege pe care am inițiat-o cu intenția de a diminua din răul deja făcut, prin impunerea unor limite și condiții pentru achiziția de teren agricol în România:

1. Un cetățean străin să poată achiziționa maximum 10 hectare de teren.

2. Societățile cu capital străin sau societățile românești cu capital străin în proporție mai mare de 50% să poată achiziționa maximum 30 de hectare.

3. Ridicăm aceste limite pentru societățile românești unde avem acționariat românesc peste 50% și unde avem o declarație de beneficiar real pentru un cetățean român.

Nu ne vindem glia nu trebuie să rămână doar un slogan, ci o realitate. Avem soluțiile și avem oamenii care să le implementeze.”, a declarat Lucian Mușat, deputat AUR.

