Accident grav pe DN 13, în Brașov! Un TIR a intrat pe contrasens și a lovit o mașină

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 13, în localitatea Rotbav, județul Brașov, după ce un TIR a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care se aflau doi adulți și un copil. Femeia și bărbatul au fost răniți și transportați la spital, iar copilul a scăpat nevătămat.
Potrivit polițiștilor, camionul se deplasa dinspre Brașov spre Sighișoara și ar fi intrat pe sensul opus într-o curbă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat și a ajuns în șanț, iar TIR-ul s-a oprit în gardul unei locuințe.
Femeia rănită, în vârstă de 42 de ani, se află în stare gravă. Bărbatul, tot de 42 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral minor.
O femeie și fiica ei au scăpat în ultima clipă
În fața casei al cărei gard a fost lovit de camion se aflau o femeie și fetița ei, care se pregătea să plece la școală. Cele două au reușit să se ferească în ultimul moment.
Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Șoferul TIR-ului nu a oferit explicații privind cauza incidentului.