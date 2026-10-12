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Accident grav pe DN 13, în Brașov! Un TIR a intrat pe contrasens și a lovit o mașină

Accident rutier

Accident rutier

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 19:40

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 13, în localitatea Rotbav, județul Brașov, după ce un TIR a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care se aflau doi adulți și un copil. Femeia și bărbatul au fost răniți și transportați la spital, iar copilul a scăpat nevătămat.

Potrivit polițiștilor, camionul se deplasa dinspre Brașov spre Sighișoara și ar fi intrat pe sensul opus într-o curbă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat și a ajuns în șanț, iar TIR-ul s-a oprit în gardul unei locuințe.

Femeia rănită, în vârstă de 42 de ani, se află în stare gravă. Bărbatul, tot de 42 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral minor.

O femeie și fiica ei au scăpat în ultima clipă

În fața casei al cărei gard a fost lovit de camion se aflau o femeie și fetița ei, care se pregătea să plece la școală. Cele două au reușit să se ferească în ultimul moment.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Șoferul TIR-ului nu a oferit explicații privind cauza incidentului.

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