Accident grav pe DN 13, în Brașov! Un TIR a intrat pe contrasens și a lovit o mașină

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 19:40

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 13, în localitatea Rotbav, județul Brașov, după ce un TIR a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care se aflau doi adulți și un copil. Femeia și bărbatul au fost răniți și transportați la spital, iar copilul a scăpat nevătămat.

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