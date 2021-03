Astăzi, în ultimul meci disputat în deplasare, la Pucioasa, jucătorii echipei SR Brașov au obținut victoria, scorul final fiind de 3-5, goluri marcate de către Denis Rența (2), Cenk Firat (2), Cristi Burlacu (penalty).

La finalul confruntării, antrenorul formației SR Brașov, Liviu Nicolae, a declarat: “Un ultim test înainte de începerea campionatului, unde am ales să jucăm cu FC Pucioasa, deoarece ne-au creat destul de multe probleme în toate momentele jocului din Cupa României, plus că ne-am dorit să beneficiem de terenul de iarbă, venind după perioada de pregătire în care ne-am antrenat doar pe iarbă artificială, motiv pentru care era important să vedem trecerea jucătorilor de la iarbă artificială la iarbă naturală. Sunt mulțumit de prestația lor, au fost multe puncte pozitive: am arătat prospețime, din punct de vedere fizic stăm destul de bine, pe momentul de atac am reușit să înscriem multe goluri, în schimb avem încă probleme pe faza defensivă, însă sper să le eliminăm curând. Sper ca pe viitor să reușim să ne concentrăm, să înțelegem și să aplicăm mult mai bine faza de apărare pentru a nu mai luat atât de ușor goluri”.

Sursă: Facebook / SR Brașov

Sursa: Realitatea de Brasov