Nu ne așteptam la o ascensiune atât de alertă. Lumea a ieșit pe străzi, în excursii și uite așa am crescut riscul de îmbolnăvire. Consider, însă, că situația este sub control. Am reușit să deschidem noi capacități de spitalizare pentru cazurile COVID-19 pe care le identificăm. La Spitalul CFR mai avem încă 55 de locuri amenajate în ultimele zile. Suntem în cursul deschiderii Spitalului Municipal Săcele cu încă 54 de locuri.