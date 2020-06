Premiile ESO-Angels (European Stroke Organization – Societatea Europeană de Accident Vascular cerebral) sunt concepute pentru a recunoaște și a onora echipele angajate în tratarea accidentului vascular cerebral, oferindu-se 3 categorii de premii: Aur, Platinum și Diamant.

Efortul colectiv al secțiilor Neurologie, Unității de Primiri Urgențe, Radiologie, Terapie Intensivă, Laborator clinic, medici și asistente, a fost răsplătit în acest an cu premiul Diamant. Neurologia de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov devine primul centru de la nivel național care primește această distincție.

În România, accidentul vascular cerebral este a doua cauză de mortalitate, după infarctul miocardic. În fiecare an, la nivel național, se produc peste 60.000 de accidente vasculare cerebrale, unul din 5 români care suferă un AVC moare în primele 30 de zile, iar unul din 3 rămâne imobilizat la pat.

Accidentul vascular cerebral este o afecțiune în care scăderea sau absența fluxului de sânge către creier duce la moartea celulelor cerebrale. Există două tipuri principale de accident vascular cerebral: 1.) ischemic – cauzat de lipsa fluxului de sânge, prin obstrucția unei artere de la nivel cerebral și 2.) hemoragic, cauzat de sângerarea produsă prin ruperea unui vas de sânge de la nivel cerebral.

AVC se manifestă prin scăderea forței musculare – paralizia unei părți a corpului, tulburări de vorbire, amorțeli la nivelul mâinilor sau picioarelor, asimetrie facială, tulburări de vedere și tulburări de echilibru. În 1998 a apărut acronimul FAST (Face – asimetrie facială, Arm-paralizia unei părți a corpului, Speech – tulburare de vorbire, Time to call emergency service – timpul pentru a contacta seviciile de urgență), având rolul de a facilita diagnosticul accidentului vascular cerebral.

În ultimii ani s-au încercat diferite metode pentru a trata accidentul vascular cerebral ischemic, scopul fiind scăderea mortalității și a dizabilității produse de această afecțiune. În acest moment cea mai eficientă metodă de tratament este tromboliza intravenoasă. Aceasta reprezintă introducerea intravenoasă a unei substanțe (activator tisular de plasminogen recombinant), având rolul de a dizolva cheagul de sânge de la nivelul creierului, restabilindu-se astfel fluxul sanguin către celulele cerebrale. Criteriul principal de eligibilitate al pacienților pentru efectuarea acestei proceduri este intervalul de timp de la debutul simptomatologiei până la injectarea tromboliticului, care trebuie să fie sub 4,5 ore.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a fost inclus în martie 2019 în programul național de tratament al accidentului vascular cerebral ischemic, sub coordonarea Conf. univ. Dr. Cristian Falup-Pecurariu, Șef Secție Clinică Neurologie. Cu această ocazie, locuitorii județului Brașov dar și cei din județele limitrofe au beneficiat de această metodă terapeutică. În 2019, un număr de 105 pacienți au beneficiat de tromboliză, Brașovul fiind al treilea centru de tromboliză de la nivel național, după numărul de pacienți care au beneficiat de această procedură în anul trecut. În acest an peste 100 de pacienți au fost trombolizați în cadrul spitalului brașovean, acesta fiind centrul cu cel mai mare număr de trombolize de la nivel național în primul trimestru din 2020.

În fiecare an la nivel mondial aproximativ 14 milioane de persoane suferă un accident vascular cerebral. La nivel global peste 2.7 milioane de persoane mor din cauza unui accident vascular cerebral ischemic în fiecare an.