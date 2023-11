Vremea s-a schimbat radical. În următoarele zile, temperaturile scad drastic, iar în mai multe zone din țară va ploua. În weekend, în cea mai mare parte a teritoriului sunt așteptate, pe parcursul nopții, spre 0 grade.

„Astazi este o zi cu ploi in cea mai mare parte a tarii si cu temperaturi comparabile, in multe regiuni, cu ce am avut ieri, chiar daca marcam o usoara scadere, inca valori in general peste normalul acestei perioade. De maine, insa, intram intr-un proces de racire a vremii”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu.

Maine vor fi mai putine precipitatii, mai degraba in zonele montane, dupa care ziua de vineri ar putea aduce din nou ploi in cea mai mare parte a tarii. Nu este exclus sa apara precipitatii mixte din nou la munte, mai degraba pe crestele cele mai inalte, mai spune meteorologul.

In schimb, sambata, precipitatiile se rasfrang spre est. Racirea va continua astfel incat, la inceputul saptamanii viitoare, sunt de asteptat, pe parcursul noptilor, temperaturi sub 0 grade in cea mai mare parte a teritoriului si maxime care sa nu mai depaseasca 10-12 grade.