Dacă nu vă place aglomerația din Piața Sfatului, doriți să faceți mișcare, să respirați aerul tare de munte, să fiți la înălțime și să aveți parte de momente de neuitat și o priveliște senzațională, atunci puteți să petreceți Revelionul pe Tâmpa sau în Masivul Postăvarul.

Organizatorii Brașovul Pedalează și One man, One dream, One Bicycle au pus la punct toate detaliile unor excursii fără incidente. Detalii, mai jos:

Respectăm și anul acesta tradiția și facem o drumeție în noaptea dintre ani pe Tâmpa.

Plecăm la ora 22:00 de la Modarom ( coordonate https://goo.gl/maps/4EZ97Q9Dbuj ) și urcăm pe Aleea Tiberiu Brediceanu, de unde urmăm traseul marcat cu Triunghi Roșu până în vârf.

Traseul nu este greu și poate fi parcurs de oricine are un minim de antrenament, chiar și de copii.

Urcarea ne va lua în jur de o oră și odată ajunși sus, vom aștepta trecerea în 2020 și vom ciocni la ora 00:00 ce avem fiecare: șampanie, vin, ceai, apă sau alte băuturi.

Coborârea o va face fiecare pe cont propriu. Cu siguranță vor fi oameni care vor coborî spre Răcădău prin Șaua Tâmpei sau spre centru pe același traseu pe care am urcat.

Regulament:

Este interzis să aruncăm pe jos orice fel de gunoi. Fiecare este rugat să ia cu el o pungă de gunoi în care să strângă propria mizerie și s-o bage în rucsac pentru a o arunca la o pubelă din oraș.

Echipament necesar:

– Încălțăminte adecvată mersului pe munte și potrivită pentru vremea de afară (exclus teniși, sandale, șlapi, balerini, încălțăminte cu toc, papuci de casă, flip-flops sau cu picioarele goale).

– Îmbrăcăminte adecvată mersului pe munte și potrivită pentru vremea de afară.

– Lanternă și baterii suficiente pentru urcare și coborâre. Nu vă bazați pe lumina altora!

– Bețe de trekking – recomandate. Vă ajută mult la coborâre.

– În caz că va fi gheață, nu strică să aveți niște colțari sau gheare.

– Pungă pentru gunoi.

Fiind un eveniment cu caracter public la care participarea este gratuită, organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele incidente ce vor apărea pe parcurs. Prin participare sunteți de acord să respectați regulamentul evenimentului.

Organizator: Asociația Brașovul Pedalează, prin președinte, Robert Lazar. Telefon de contact: 0724348215

*****************************************************************

O a doua propunere pentru revelion este sa il facem sus pe Vf Postavaru.

Fiecare isi aduce ce considera ca este necesar: mancare si bautura.

Dar trebuie sa avem in vedere cateva lucruri.

Data eveniment: 31 dec 2019-1 ian 2020

Ora intalnire : 19.45

Loc intalnire: Livada Postei Linia 20

Urcam in Poiana cu linia 20, la ora 20.00

In maxim maxim 2 ore suntem sus la cab Postavaru, unde ne mai incalzim putin , iar apoi in jumatate de ora ajungem sus la varf.

Sus e foarte posibil sa avem ger sau vant care sa dea senzatie de ger, asa ca va rog sa va echipati corespunzator. Daca aveti rucsac e binevenit sa puneti in el cele necesare pt protectia de ger si ce mai aveti voi.

Inapoi coboram pe unde am urcat, si ne intoarcem cu 20-ul in Bv.

Obligatoriu: incaltaminte+ imbracaminte de iarna , frontala , poate ceva de-ale gurii.

Teoretic urcam ca sa vedem artificiile de sus de la varf, daca este ceata cred ca o sa stam mai jos de unde putem sa le vedem.

FARA MATERIALE PIROTEHNICE INTERZISE!

Organizator : Alex Giurea

Nr tel: 0773 797 186