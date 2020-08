Este plină vară, dar schioarea clubului CSM Corona Braşov, Ania Caill, a simţit deja zăpada sub schiuri, într-un stagiu de pregătire din Elveţia. Sub supravegherea şi îndrumarea lui Ioan Achiriloaie, şi el fost schior al Coronei, Ania Caill s-a antrenat pe pârtie alături de campioana mondială Ilka Stuhec.

După 10 zile pe pârtie, Ioan Achiriloaie s-a declarat mulţumit de evoluţia Aniei şi de modul în care s-a făcut trecerea de la pregătirea fizică din sala de forţă, direct pe pârtie. „Sunt foarte mulţumit de cum au descurs lucrurile până acum. Am început pregătirea la începutul lunii martie, cu un preparator fizic foarte bun din Slovenia, iar evoluţia ei s-a văzut imediat când am trecut pe schiuri. Aşadar, la finalul celor 10 zile de cantonament în Elveţia, pot spune că a fost un stagiu foarte reuşit, în care am lucrat foarte bine impreuna cu campioana mondiala Ilka Stuhec. Progresele Aniei sunt vizibile şi am mare încredere că se va vedea o creştere şi după celălalt cantonament, tot din Elveţia, la Saas Fee, acolo unde vom merge în luna septembrie. Avem în planul de pregătire şi câteva stagii pe gheţarii austrieci până la plecarea în Canada la mijlocului lunii noiembrie. Urmărim care vor fi condiţiile de zăpadă şi de asemenea, aşteptăm să vedem ce se va întâmpla la nivel mondial cu pandemia”, a spus managerul sportiv al Aniei.

Ioan Achiriloaie a spus că în actuala situaţie în care se află sportul la nivel mondial, îi este greu să fixeze obiective pentru noul sezon, dar că, în mod cert, Ania Caill îşi doreşte să se apropie de Top 30 în Cupa Mondială. „Este foarte greu să ne ne pronunţăm în ceea ce priveşte obiectivele, pentru că nu se ştie încă ce curse vor fi anulate şi care vor rămâne în acest sezon. Dacă până acum era greu să credem în Top 30 în Cupa Mondiala, acum nu mai e. Acum sunt toate şansele ca Ania poate ajunge în top 30 dacă în ziua respectivă astrele se aliniază favorabil nouă şi prinde o zi excelentă. Oricum, indiferent de programul competiţional al sezonului, obiectivul este să ne menţinem în topul Cupei Europei şi să fim cât mai aproape de top 30 în Cupa Mondială, iar la anul să atacăm doar Cupa Mondiala”.

Şi Ania Caill este foarte mulţumită la rândul ei de progresele pe care le simte. „A fost o perioadă mai lungă de pauză, deoarece sezonul trecut s-a incheiat mai repede. Acum însă, mă bucur că am regăsit zăpada şi mă simt foarte bine. Progresele făcute în pregătire fizică se resimt deja pe schiuri, am făcut un pas înainte şi e plăcut să văd şi să simt pe propriul corp, răsplata după atâtea ore petrecute în sala de forţă”.

Ania s-a arătat foarte încântată de faptul că a avut ocazia să lucreze cu o campioană mondială, punctând că în astfel de momente „poţi acumula foarte multă informaţie”. „Pentru mine a fost foarte interesant să facem antrenamente cu o schioară de talia asta, pentru că de fiecare dată în astfel de situaţii înveţi foarte mult, iei orice informaţie care te poate ajuta. Şi în plus de asta, sunt antrenamente în condiţii extrem de bune, utilizăm skidoo, iar asta înseamnă că rotaţile sunt mai rapide şi faci mai multe manşe. Traseul este montat cum se face în cupa mondială, iar aceste antrenamente în aşa condiţii nu sunt accesibile uşor, aşa că profităm la maxim când se poate”.

Ania a subliniat cât de mult a ajutat-o mental faptul că sezonul trecut a reuşit să se apropie de Top 30 şi să urce pe podium in Cupa Europei. „A fost mult mai bine decât credeam, ştiam că mă pregătisem bine şi că făcusem un pas înainte dar nu mă aşteptam să fie atât de bine. Aşa că, pentru sezonul care vine, desigur că îmi doresc să fie cel puţin la fel de bun, dar acum e greu să setez un obiectiv mai ales că nu ştim cum va fi cu Covid 19. Ce ştiu însă, este că am muncit mai mult ca niciodată, că sunt pe drumul cel bun şi atunci las totul sa decurgă natural”.

Sportiva Coronei a povestit că nu a fost afectată foarte tare de perioada carantinei, pentru că a avut norocul să se afle în Slovenia, acolo unde avea un apartament luat pentru sezonul precedent. „Pe mine perioada de carantină nu m-a afectat foarte mult, din contră. Am avut norocul să pot rămâne în Slovenia, acolo unde situaţia nu era atât de rea şi am avut şi şansa să pot să încep pregătirea fizică cu preparatorul fizic al slovenului Zan Kranjec, locul 4 mondial. Întradevar, mental am fost puţin afectată pentru că, în mod normal luna aprilie este luna cea mai calmă pentru schiori pentru că ne odihnim şi plecăm în vacanţă, aşa că psihic nu a fost cel mai uşor să încep pregătirea fizică imediat după ce s a terminat sezonul. Dac analizez însă totul din punct de vedere sportiv, atunci pot spune că a fost interesant să beneficiez de o lună jumătate în plus de antrenamente, şi implicit să pregătesc şi mai bine sezonul următor”.

Pentru Ania Cail, în condiţii normale, prima competitie ar trebui să fie Cupa Mondială, la Lake Louise în Canada la inceputului lui decembrie, însă la acest moment, din cauza pandemiei este foarte greu de estimat ce schimbări vor fi în calendarul competiţional din cauza Covidului. Încă nu este nimic sigur. „Cel mai probabil vom jongla între cupa mondială şi Cupa Europei, apogeul sezonului fiind Campionatele Mondiale de la Cortina d’Ampezzo (ITA), din februarie 2021”, a încheiat Ania.