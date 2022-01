Sportiva Coronei, Mihaela Hogaș, a reușit, prin performanțele obținute, să acumuleze numărul de puncte necesar pentru înscrierea pe lista olimpică!

Vestea calificării a fost așteptată cu sufletul la gură, însă, astăzi, emoțiile Mihaelei și ale antrenorului Bogdan Stănescu s-au risipit, odată primirea confirmării participării patinatoarei din Brașov la cea de-a XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura la Beijing.

Mihaela Hogaș: „Sunt foarte fericită că am reușit să calific România la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022. Visul copilăriei mele devine realitate. Sunt foarte emoționată și, deși am știut că am șanse reale, încă nu îmi vine să cred că am făcut <<imposibilul>>.

Vreau să mulțumesc echipei mele, fără ei nu aș fi ajuns în acest punct.

Mulțumesc antrenorului Bogdan Stănescu, implicarea și determinarea lui ne-a făcut pe toți să fim sportivi profesioniști. Împreună am format o echipa frumoasă și simt că sunt a doua mea familie, iar această calificare a venit în urma muncii tuturor.

Mulțumesc clubului CSM Corona Brașov pentru toată susținerea de când am început patinajul viteză la 9 ani. Mulțumesc COSR pentru sprijinul acordat. Mulțumesc sponsorului care a crezut în mine și m-a susținut, BILKA. Mulțumesc familiei și prietenilor mei. Suportul, iubirea și susținerea lor m-au făcut să simt că sunt mereu acasă, chiar dacă mă antrenez în Germania. Mulțumesc tuturor oamenilor care au crezut în noi. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost de-a lungul vieții mele sportive colegi de echipă.

Vă mulțumesc!”

Parcursul excelent al Mihaelei din ultima perioadă a fost punctat de înregistrarea a două noi recorduri naționale: 1:16.190 în proba de 1000m, rezultat obținut la Cupa Mondială de la Salt Lake City și 38.370 în proba de 500m la Cupa Mondială de la Calgary, ambele competiții desfășurate în luna decembrie 2021. Ambele competiții au contat pentru acumularea de puncte în vederea calificării la JO.

La Campionatul European de la Heerenveen, Olanda, desfășurat la începutul acestui an, Mihaela Hogaș s-a situat pe locul 14 în proba de 500m și locul 15 în proba de 1000m.

Sportiva Coronei Brașov este antrenată de Bogdan Stănescu, care ne-a declarat emoționat: „Nu mai am cuvinte, am așteptat atât de mult această calificare, un vis devenit realitate! Din 2008 și până în prezent am făcut antrenamente zilnice, am muncit și depus un efort continuu, pentru un singur țel, calificarea la Jocurile Olimpice! Am reușit, dar nu singuri. Au fost mulți care ne-au fost alături și care au crezut în noi! În primul rând vreau să mulțumesc echipei mele de sportivi, alături de care am reușit, clubului Corona Brașov, pentru toată susținerea, în special domnului Petrică Stancu, cel care a crezut în mine și m-a susținut de fiecare dată. Mulțumim COSR, partenerului nostru Bilka care a avut încredere în potențialul nostru, dar și tuturor celorlalți care au contribuit la realizarea acestei performanțe. Promit că nu o să ne oprim aici, o să muncim mai tare, mai mult, să devenim pe zi ce trece mai rapizi!”

Mihaela Hogaș a participat la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lillehammer din 2016, în probele de 500, mass-start și sprint echipe multinaționale, probă în care a obținut medalia de bronz.

Radu Miclăuș, directorul Coronei Brașov: „Toți cei care facem parte din familia Corona Brașov suntem mândri de sportiva clubului nostru! O felicit pe Mihaela Hogaș și pe antrenorul ei, Bogdan Stănescu pentru performanța extraordinară și îi asigur, în continuare, de toată susținerea clubului pe care cu mândrie îl reprezintă”.

Pentru calificarea la Jocurile Olimpice, în proba de mass-start, s-a luptat și Cosmin „Mex” Nedelea. El a participat în premieră, în acest an, la Campionatul European în proba de mass-start.

Echipa sportivi-antrenor de la Corona Brașov demonstrează că, în ciuda faptului că în România nu există patinoar dedicat patinajului viteză, se pot obține performanțe deosebite atunci când există pasiune, profesionalism și susținere din partea clubului sportiv și a comunității.