Parcări libere din Brașov, de astăzi, la un click distanță!

Totul este posibil cu ajutorul yeParking, sistemul prin care șoferii au posibilitatea să cedeze temporar, pentru minute sau ore, locul de parcare pe care îl au către comunitate, optimizând astfel traficul și timpii de căutare pentru un loc de parcare. Proprietarul va avea mereu control asupra propriului loc, primind posibilitatea de a contacta conducătorul auto care va parca acolo, în mod gratuit.

Proprietarii locurilor de parcare primesc, la schimb, monede virtuale cu care pot debloca oferte din marketplace-ul aplicației. Astfel, vor beneficia de reduceri semnificative la partenerii yeParking. Pe această cale sunt invitați toți oamenii de business doritori din Brașov și nu numai să susțină comunitatea activ înrolându-se în sistemul de parteneriate yeParking: https://yeparking.ro/partners.

,,Noi am observat o cerere semnificativă în acest sens pentru Brașov, tocmai de aceea vrem să venim în sprijinul comunității de aici. yeParking este o soluție smart, pentru o problemă presantă de zi cu zi. Facem eforturi susținute pentru a oferi sprijin tehnic pentru fiecare șofer care dorește să se alăture acestei comunități”, a declarat Mihai Lodoaba, co-fondator yeParking.

Ca în orice alt oraș mare din țară și Brașovul se confruntă cu această problemă. Potrivit ultimului raport al Consiliului Concurenței, există o discrepanță de aproximativ două autoturisme care se „bat” pe un loc de parcare. De asemenea, cum locurile de parcare sunt scoase la licitație, în multe cazuri șoferii ajung să plătească mii sau chiar zeci de mii de lei pe an. yeParking a luat naștere la inițiativa echipei Digital Republic, cu o largă experiență în software și produse digitale, cu sediul în Cluj-Napoca. În orașul de pe Someș, yeParking funcționează de mai bine de un an, iar în prezent a format o comunitate de peste 5000 de șoferi, care crește de la o zi la alta.

Urmărind consolidarea soluției și dezvoltarea ei în jurul necesităților din comunitate, yeParking a devenit din luna Decembrie entitate distinctă sub egida yeParking Solutions SRL. Utilitatea dovedită în comunitate, precum și aprecierile primite în cadrul mai multor evenimente precum CEE Property Forum – Bucharest, PropTech Demo Day – Bucharest, TCIC – Transylvania IT Cluster Event sau How To Web – Bucharest – confirmă direcția pozitivă și potențialul soluției yeParking în ceea ce privește park sharing-ul și experiențele de mobilitate în viitor.