Orgoliile care îngroapă definitiv fotbalul din Brașov?!? Contre dure între fostul fotbalist Marian Ivan și suporterii SR Brașov!

După ce a susțin cauza reînființării echipei FC Brașov, fără, însă, a se recurge la desființarea formației de fotbal seniori Corona Brașov, fostul mare fotbalist brașovean Marian Ivan, prezent la finalul săptămânii în ședința de Consiliu Local care a hotărât soarta fotbalului brașovean pentru următoarele 4 luni, a trimis un comunicat de presă. Nici replica suporterilor echipei SR Brașov nu s-a lăsat așteptată. Ambele comunicate, mai jos.

MARIAN IVAN:

Am fost prezent în ședința Consiliului Local pentru a-mi spune punctul de vedere (al meu și al foștilor fotbaliști) cu privire la reînființarea ehipei F.C. BRAȘOV.

Am vorbit cu foarte mulți foști fotbaliști reprezentativi ai echpei fanion a orașului și toți am fost de-acord cu apariția cât mai rapidă în fotbalul românesc a celei mai iubite echipe din Brașov.

Pentru lucrul acesta am susținut în cadrul ședinței Consiliului Local că desființarea oricărei echipe din Brașov (acum a fost vorba de Corona Brașov, în viitor poate fi vorba de altă echipă finanțată din bani publici) ar fi o greșeală și am am avea mai puține șanse de promovare în Liga 2, acum având două echipe în primele 3 locuri din seria 5 a ligii 3, Corona Brașov fiind chiar pe primul loc, iar SR Brașov pe locul 3. Dorința noastră este ca F.C. Brașov să evolueze cât mai rapid la un nivel superior în fotbalul românesc și asta ar însemna ca o echipă brașoveană să promoveze la sfârșitul acestui sezon în Liga 2, Corona Brașov având în acest moment cele mai mari șanse de a merge mai departe spre barajul spre Liga 2. În scenariul optimist am putea avea sezonul viitor F.C. Brașov chiar în Liga 2, iar în cel pesimist F.C. Brașov să evolueze în sezonul viitor în Liga 3. Avem foarte mulți fotbaliști tineri și talentați la toate echipele brașovene și părerea mea este că în vară, după o selecție riguroasă, ar trebui ca jucătorii cei mai buni să evolueze pentru F.C. Brașov. Este ușor să dărâmi ceva și este foarte greu să construiești, mai ales în fotbal. Este mai simplu, părerea mea, să încerci să reduci la maxim cheltuielile pentru echipa susținută din bani publici până la vară și apoi să iei cea mai bună hotărâre în privința viitoarei echipe susținută de Autoritățile Locale.

Cred că mi-am câștigat dreptul de a-mi exprima un puncte de vedere despre F.C. Brașov, echipa fanion a Brașovului prin ceea ce am realizat ca fotbalist la această echipă și chiar aș dori să reamintesc iubitorilor fotbalului brașovean câteva din performanțele mele la acest club:

Am sosit la Brașov în 1991 de la Steaua București, împrumutat un an.

Din 1992 am devenit jucător definitiv al F.C. Brașov, clubul neplătind niciun ban pentru mine, ba chiar încasând o sumă frumoasă la acel moment în tranzacția realizată pentru transferul lui Ionuț Pârvu la Steaua

În 1994 am reușit să fac parte, fiind jucător al F.C. Brașov, din lotul echipei naționale a României prezentă la turneul final al C.M. din SUA. Eram al patrulea jucător din toate timpurile (după Adamache, Pescaru și Ivăncescu) legitimat la F.C. Brașov care a participat cu naționala României la un turneu final de C.M.

La întoarcerea de la C.M. am fost transferat de F.C. Brașov la Dinamo clubul obținând una din cele mai mari sume de transfer din fotbalul românesc până la acel moment, plus câțiva jucători aparținând de Dinamo, împrumutați la F.C. Brașov.

Am fost jucătorul echipei F.C. Brașov (ba chiar căpitanul echipei de multe ori) în sezonul 2000-2001 când echipa a reușit marea performanță de a participa în cupele europene aducând INTER MILANO la Brașov, echipă din care făceau parte unii din cei mai buni jucători din lume la acel moment (RONALDO, ZANETTI, ADRIANO, etc.)

În 2001 am fost transferat în China, F.C. Brașov obținând o sumă foarte mare, spun eu, la acel moment, pentru un jucător de 32 de ani.

Am venit cu inima deschisă la F.C. Brașov ori de câte ori a fost nevoie de mine ( în 1996 pentru câteva luni și în 1998 definitiv, de la Dinamo la 29 de ani) pentru a pune umărul la promovarea echipei în Liga 1, F.C. Brașov evoluând atunci în Liga 2, reușind alături de colegii mei și de toți cei care făceau parte din club o promovare foarte importantă pentru viitorul echipei F.C. Brașov.

Am reușit cât am jucat la F.C. Brașov să înscriu nu mai puțin de 57 de goluri în aproxiativ 150 de meciuri în Liga 1, fiind pe locul 2 după marele Pescaru într-un top world-time.

Nu am înscris niciodată mai puțin de 10-12 goluri/an atunci când am evoluat sezon întreg pentru F.C. Brașov.

Am rămas în Brașov și mă mândresc că sunt brașovean în primul rând datorită fotbalului, orașului (cel mai frumos din țară) și brașovenilor (oameni foarte primitori și iubitori de fotbal).

Și totuși în ultimii 20 de ani de când mi-am încheiat cariera de fotbalist, nu am primit niciodată șansa de a face parte din organigrama echipei mele de suflet, dar vă spun sincer ca dacă F.C. Brașov ar fi în Liga 1 și în Cupele Europene,acolo unde era când eu am plecat spre China, aș fi fericit și dacă eu nu aș fi implicat la acest club.

Sper că nu v-am plictisit mult cu povestea mea, dar trebuia să clarific cât de cât situația, mai ales după ce au apărut multe comentarii în mediul on-line despre ceea ce ar dori Marian Ivan să se întâmple în fotbalul brașovean.

Gloria nu ți-o poate atribui și nu ți-o poate lua nimeni, ea vine ca urmare a ceea ce ai făcut în carieră.

Vă mulțumesc pentru răbdarea de a citi aceste rânduri și sper ca oamenii desemnați să ia decizii, să ia cea mai bună decizie pentru fotbalul brașovean și mai ales pentru viitorul F.C. Brașov.

LIGA SUPORTERILOR STEGARI & SR BRAȘOV:

Ce fel de glorie stegară este cea care susține păstrarea în viață a unui proiect fotbalistic născut doar din orgoliu, ce fel de glorie stegară este cea care transmite public că Steagul Renaște prin Corona, un club asociat cu dopaj și corupție?

Dl. Marian Ivan, nu sunteți liderul grupului de foști jucători stegari, sunteți doar un impostor care manipulează oameni. Ați refuzat constant să vă întâlniți cu suporterii stegari, deși aceștia v-au invitat atât pe dumneavoastră, cât și pe colegii de generație.

V-am considerat de bună intenție, deși știam că fiul vă este legitimat la Corona Brașov, cât și angajat la Poliția Locală în mandatul fostului primar. Am sperat că este o pură coincidență, dar ne-am convins de relele inteții pe care le aveți pentru FC Brașov, din momentul în care ați refuzat invitația suporterilor la o discuție deschisă, alături de ceilalți foști jucători stegari.

Cu siguranță nici măcar nu i-ați anunțat de această invitație, dar acum vă impuneți ca lider al grupului foștilor jucători. Atașăm dovadă discuția purtată în toamnă, în care ne-ați răspuns sec:„ Discutăm după alegeri”! Dl. Marian Ivan, fotbalul transparent și sănătos nu are culoare politică, nici nu trebuie să fie influențat de rezultatul unor alegeri. Sau aveați un alt plan, comun cu alte persoane politice, de a reface de fațadă FC Brașov pentru a clădi o mașinărie de cheltuit bani publici sub aparențe legale?

Vă cerem respectuos să faceți un pas în spate și să vă cereți scuze față de suporterii stegari și foștii jucători stegari. Lăsați foștii jucători stegari să decidă singuri cine merită să fie FC Brașov: bugetara Corona Brașov reînființată după dezafilierea de la FRF sau SR Brașov finanțată exclusiv din banii fanilor și ai mediului privat, ajunsă al treilea brand al orașului.

Atât vineri la Primăria Brașov, cât și în declarațiile de presă, vă considerați deja un manager de club. Deși v-am invitat să veniți alături de noi, răspunsul a fost dezamăgitor: „aveți deja un manager”. Nu funcția ar trebuie să dicteze când vine vorba de un apel la salvarea spiritului stegar. Noi am clădit la SR Brașov un proiect diferit față de ce a fost în fotbalul brașovean, un club cu funcții ocupate pe merit. Dacă doriți să deveniți manager, demonstrați întâi că puteți.

În acești 4 ani nu ați mișcat nimic pentru spiritul stegar. În schimb, ați ales să luați poziție împotriva desființării Corona, aflată mereu în antiteză cu FC Brașov și continuatoarea morală de după faliment, SR Brașov. Stegarii adevărați nu pot accepta niciodată o asociere cu infamii Corona Brașov.

Relansăm invitația tuturor foștilor jucători stegari, de a veni alături de echipa care a menținut în viață spiritul stegar, alături de Ioan Naghi și restul familie care s-a format în acești ani, cei ce au muncit voluntar zi de zi ca identitatea galben-negrilor să nu se piardă. În acești patru ani suporterii au fost motorul care a ținut spiritul stegar viu. Ei vă demonstrează și astăzi bunele intenții, cumpărând peste 1500 bilete online pentru a umple Stadionul Tineretului și pentru a demonstra că se poate fotbal și fără constrângeri politice. Vă lansăm provocarea să demonstrați și voi că încă aveți acel spirit viu prin achiziționarea de bilete pentru jocul de sâmbătă cu CSO Plopeni.

În încheiere, dl. Marian Ivan, să știți că titulatura de glorie nu v-o ia nimeni, însă demnitatea și titulatura de stegar v-ați subminat-o singur crezând că FC Brașov e un abțibild care se poate lipi, așa, pe orice, și acel ceva devine automat FC Brașov, crezând că banul public e dator fotbalului.

Foto: SR Brașov