Ma numesc Silvia Pruna-Tarcan si sunt profesoara de matematica la Colegiul de Stiinte ale Naturii “Emil Racovita” din Brasov. Imi iubesc elevii, motiv pentru care organizez, cat de des pot, excursii care sa le deschida mintile si sa le largeasca orizonturile. Cred ca una dintre misiunile noastra, ca dascali, este sa le oferim experiente cat mai multe si cat mai deversificate. La maturitate vor alege ei ce sa tina si ce este nefolositor, dar este important sa aiba de unde alege.

Am mai organizat in ultimii ani excursii in Europa in tarile: Ungaria, Austria, Cehia, Slovenia si Serbia. Pana acum ne-am descurcat cu banii, pentru ca au fost excursii care au implicat costuri mai mici. De data aceasta doresc sa duc un grup de copiii intr-o vizita la Bruxelles, inclusive la Parlamentul European. Copiii fac parte din familii cu venituri normale, care nu au posibilitatea sa acopere costurile aferente acestei excursii. Atentie! Nu sunt copiii saraci, nici copiii cu rezultate extraordinare la invatatura. Mentionez acest lucru, pentru ca doresc sa fiu sincera, sa stiti din capul locului despre ce este vorba. Sunt de acord sa merita sprijinul comunitatii copiii defavorizati sau cei cu rezultate excelente, dar ce facem cu restul? Eu cred ca si ei merita o sansa la o asemenea excursie, chiar daca Dumnezeu i-a binecuvantat cu parinti care reusesc sa le umple stomacul, sa ii imbrace si sa ii culce intr-un pat cald seara. Pentru mai mult, cum este aceasta excursie, avem nevoie de sprijinul dumneavoastra.

Pentru ca aceasta excursie de vis sa devina realitate avem nevoie de 50000 de lei. Pentru noi SINGURI este o suma enorma, dar speram ca IMPREUNA cu cat mai multi oameni de bine sa se schimbe aceasta situatie.

Nu imi este usor, pe undeva ma simt rusinata pentru ca sunt nevoita sa cer bani. Unii ma numesc chiar cersetoare. Dar este un sacrificiu pe care il fac cu mult drag pentru acesti copiii. Cred ca acesta este rostul meu in viata, de aceea am ales sa fiu dascal.

Va rugam din suflet pe cei care doriti sa ne ajutati cu o suma de bani sa o virati in contul RO13 BREL 0002 0036 9740 0106, deschis special pentru noi de Asociatia Brasovul Altfel.