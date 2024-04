Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat cum se aplică noua formulă de calcul a pensiilor. Cei care au studii superioare sau au fost în armată vor beneficia de puncte de stabilitate. De asemenea, românii care au lucrat mai mult de 25 de ani vor primi pensii mai mari pentru că vor primi puncte de stabilitate.

„E important ca tinerii să știe asta: ai educație bună, ai studii universitare, ai master, doctorat la zi, vei primi un punctaj de 0.25 puncte de pensie pe an. Pentru stagiul militar, concediu medical, șomaj, deportare sau prizonierat politic.

Ce înseamna puncte necontributive suplimentare. Înseamnă că îmi dau un cuantum al pensiei mai mari, dar trebuie să am stagiu de minim 15 ani. Stagiu minim de cotizare e 15 ani. Stagiul complet e 35 de ani.

Românii care muncesc mai mult de 25 de ani vor fi recompensați: vor obține puncte de stabilitate. Un punctaj suplimentar la pensie. 0,25 puncte pe an peste 25 de ani -30 de ani. 0,75 puncte pe an pt 30-35 de ani. 1 punct suplimentar pe an pentru perioada peste 35 de ani”, a spus ministrul Muncii.