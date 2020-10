Managerul general de la SR Brașov: „Învingem Corona și devenim favoriți la câștigarea seriei!”

SR Braşov are şansa, vineri, să urce pe primul loc în clasamentul Ligii 3, Seria a 5-a. Un succes în derby-ul local cu Corona ar face formaţia antrenată de Liviu Nicolae, Ioan Naghi şi Dan Bona principala favorită la câştigarea seriei, mai ales că în retur „stegarii” vor avea mai multe meciuri pe teren propriu.

Înaintea disputei, Corona are 17 puncte, trei peste SR Braşov.

„Noi suntem în plin proces de reconstrucţie pe toate palierele. Este mult de muncă, dar am început bine şi asta ne dă încredere şi putere. Şi în clasament suntem pe locul secund, iar meciul de vineri cu Corona ne poate duce pe prima poziţie. O victorie ne-ar face lideri şi favoriţi la câştigarea seriei. Până la Liga 2 este drum lung. Momentan, ne gândim la cele trei jocuri pe care le mai avem în acest an şi ne dorim să le câştigăm pe toate. Apoi, vom avea timp până în primăvară să continuăm să construim. Este important să facem paşii pe care i-am gândit. Am câştigat meciurile cu Râşnov şi Kids Tâmpa şi îmi doresc ca vineri să continuăm seria victoriilor cu echipele locale. Cu Corona va fi un meci interesant. Este un derby, iar în astfel de partide mereu vor exista orgolii între jucători. Băieţii noştri sunt motivaţi şi am mare încredere în ei şi în staff-ul tehnic. Sunt convins că vor da totul. Este meciul care îi poate duce pe primul loc, se vor autodepăşi cu siguranţă. Dacă am reuşi să urcam pe primul loc, ar fi confirmare a faptului că am muncit bine până acum. De partea cealaltă, sunt convins că şi jucătorii braşoveni de la Corona vor să îşi arare valoare”, a declarat Ciprian Jurubescu, managerul general al „stegarilor”.

Oficialul „galben-negrilor” a vorbit şi despre un subiect la modă în oraş, marca FC Braşov, care se află în posesia Primăriei şi care „ar trebui să ajungă la echipa cea mai iubită”.

„Cred că după alegerile locale, Braşovul va avea o altă viziune şi în ceea ce priveşte fotbalul. Sunt convins că noile conduceri ale oraşului şi judeţului ne vor acorda încrederea, iar noi vom gestiona situaţia profesionist. Îi asigur pe toţi care fac parte din mişcarea fotbalistică braşoveană de deschiderea noastră. Cel mai important este ca Braşovul să ajungă din nou în elita fotbalului românesc. Cred că împreună putem să construim performanţa. Este evident că cea mai iubită echipă este actuala SR Braşov. Ne bucurăm să facem parte din familia stegară şi că am reuşit să le câştigăm încrederea fanilor. Muncim, construim, dar este nevoie de timp. Mă bucură enorm să văd că avem suporteri pe toată planeta. Faptul că la licitaţia tricourilor purtate de băieţi în meciul cu Miercurea Ciuc au participat oameni din toată lumea, din Statele Unite ale Americii şi până în Abu Dhabi, ne arată cât de iubită este echipa noastră. Pentru aceşti oameni ne dorim să readucem «Steagu» acolo unde îi este locul. Altfel, surprinzător pentru mine este că fostul primar a reuşit să pună la Corona oameni care şi-au atras doar antipatii. Este clar că mesajele transmise nu au fost cele corecte”, a punctat Ciprian Jurubescu.

Partida Corona Braşov – SR Braşov va avea loc vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul „Tineretului” şi va fi transmisă, GRATUIT, pe pagina de Facebook SR Braşov.