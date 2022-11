Din 30 noiembrie, orașul îmbracă hainele de sărbătoare. Târg de Crăciun, colinde, ateliere de fabricat decorațiuni și cadouri, Ziua Dărniciei în Piața Unirii, patinoar gratuit în Piața Sf Ioan, cinema Stelarium în Piața Brassai și, nu ultimul rând, Banca de Cultură Apollonia din fosta Bancă Săsească – sunt doar câteva din evenimentele din luna decembrie. Iluminatul de sărbători s-a extins și pe bulevardele principale.

Primarul Brașovului, Allen Coliban, și viceprimarul Flavia Boghiu au prezentat astăzi, 11 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, programul pe care municipalitatea l-a pregătit pentru sărbătorile de iarnă, în cadrul evenimentului ,,Magia iernii la Brașov”. Având în vedere că sunt primele sărbători de iarnă fără restricții, după doi ani de pandemie în care întreaga comunitate a stat sub semnul distanțării fizice, municipalitatea a pregătit un program de evenimente mult mai amplu și mai diversificat, astfel încât brașovenii și turiștii să se poată bucura cu adevărat de spiritul sărbătorilor de iarnă. Tot pentru a marca acest moment al bucuriei pentru întregul oraș, anul acesta iluminatul de sărbători a fost extins și pe marile bulevarde.

,,După doi ani de restricții, după doi ani de pandemie, avem la Brașov «Magia iernii». Acesta este conceptul, aceasta este denumirea sub care se vor desfășura evenimentele din cadrul calendarului de sărbători, evenimente care sunt gândite pe mai multe paliere. În primul rând, avem bradul din Piața Sfatului atât de apreciat de brașoveni, dar și de turiști. Avem Târgul de Crăciun, care anul acesta va fi mai mare, va avea 46 de căsuțe, dar avem și evenimente culturale. Este un moment bun din an în care să deschidem Banca de Cultură Apollonia. Este fosta bancă săsească de pe Michael Weiss, care timp de o lună, între 15 decembrie și 15 ianuarie, va avea un calendar plin de evenimente la toate etajele sale. De asemenea, avem evenimente cu tentă socială, evenimente prin care adunăm cadouri, oferim bucuria Crăciunului și arătăm empatie și față de cei mai puțin favorizați. Avem totodată evenimentele cu care v-am obișnuit în anii anteriori, patinoar, vom avea un cinematograf în Piața Brassai. Avem lumini atât în zona centrală, cât și pe arterele principale din oraș – o schemă de iluminat mai extinsă, dar asupra căreia am decis să aplicăm un orar adaptiv, astfel încât să reducem cu 41% consumul. Între ora 1:00 noaptea și 6:00 dimineața, va fi oprit iluminatul festiv pe bulevardele mari și va fi redus în zona centrală. Avem acest calendar plin. Deschiderea oficială și aprinderea oficială a luminițelor se va întâmpla pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, la ora 18.30, momentul fiind marcat și de un concert de colinde cu artiști ai Operei. Sperăm să fie cât mai mulți brașoveni atât la deschidere, cât și încântați de ceea ce Brașovul are de oferit pe perioada sărbătorilor de iarnă. Sărbători fericite tuturor! Vă așteptăm la Brașov. Vă așteptăm să vă bucurați de tot ceea ce magia Crăciunului are să vă ofere”, le-a transmis primarul Allen Coliban brașovenilor și turiștilor.

Conform viceprimarului Flavia Boghiu, lista evenimentelor și a zonelor în care acestea se vor desfășura este mult mai mare decât până acum, astfel:

în Piața Sfatului, pe lângă Bradul de Crăciun și Târgul de Crăciun, vom avea concerte de colinde, spectacole realizate de copii, coruri, școli de muzică și dans, iar Moș Crăciun va veni în fiecare seară să se întâlnească cu cei mici, în perioada 27 – 23 decembrie, între orele 17.00 – 20.00, la căsuța moșului;

La Banca de Cultură Apollonia, fosta bancă săsească de pe str. Michael Weiss nr. 22, brașovenii și turiștii sunt așteptați, în perioada 16 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023, la expoziții de artă, serate cu muzică clasică, spațiu dedicat artiștilor locali contemporani, momente artistice oferite de actori, seri literare, video mapping pe clădire;

În Piața Sfântul Ioan, pe lângă patinoarul cu intrare gratuită, care va fi dublu față de cel de anul trecut ca suprafață, vom avea, împreună cu cei de la Magic FM, studioul lui Moș Crăciun;

În Piața Unirii, brașovenii și turiștii sunt invitați în 3, 10 și 17 decembrie, la Ziua Dărniciei, organizată în parteneriat cu Rotary Kronstadt și Rotary Brașov, unde vor putea participa la târgul de donat jucării pentru copii nevoiași și la târgul de donat cadouri;

În piațeta Brassai, brașovenii mici și mari sunt invitați să urmărească Povestea lui Moș Crăciun, în drumul său din Laponia până la Brașov, la Cinema Stelarium. Accesul este gratuit, capacitatea pentru fiecare spectacol fiind de 75 de persoane;

În Parcul Titulescu, alături de Asociația Kastel, cei mici sunt așteptați în fiecare weekend să participe la atelierele de realizat decorațiuni și cadouri de Crăciun.

Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele pe care municipalitatea le pregătește în luna decembrie.

O altă noutate mult-așteptată în acest an este că ducem luminile de sărbători și în afara centrului istoric, astfel încât mai mulți brașoveni să se poată bucura de orașul în sărbătoare.

Pe lângă zona tradițională (str. Republicii, Piața Sfatului, b-dul Eroilor, str. N. Iorga, str. Mureșenilor, str. G. Barițiu, str. G. Dima, str. Constantin Brâncoveanu, Piața Unirii, str. Prundului, Șirul Beethoven, str. Poarta Schei, str. Grigoraș Dinicu, str. Nicolae Bălcescu și Zona Casa Armatei), anul acesta se va simți spiritul sărbătorilor și pe Calea București (tronsonul cuprins între Spitalul Județean și str. Toamnei), b-dul M. Kogălniceanu, str. Iuliu Maniu, b-dul Griviței (între str. 13 Decembrie și b-dul M. Kogălniceanu), b-dul 15 Noiembrie (până la sensul giratoriu de la intersecția cu Calea București și Toamnei), str. 13 Decembrie (Ceasul Rău – b-dul Gării), Hărmanului (între CEC și b-dul Gării), b-dul Victoriei, b-dul Gării (între str. Hărmanului și str. 13 Decembrie), str. Toamnei.

Vom avea iluminat festiv și în parcurile Titulescu, Trandafirilor, Tractorul și pe pietonalul Uranus.

Pentru că trecem printr-o perioadă mai specială din punct de vedere al nevoii reducerii consumurilor de energie electrică, în zonele noi în care avem iluminat de sărbători, acesta va fi oprit în intervalul 1.00 – 6.00 (noaptea), iar în centrul istoric, în același interval, vom reduce fluxul luminos, astfel că va fi redus consumul de energie electrică cu 41%.

Și în acest an, bradul din Piața Sfatului va fi unul dintre cei mai mari din România, având peste 20 de metri înălțime.

Deschiderea sărbătorilor de iarnă și aprinderea luminițelor de Crăciun, potrivit primarului Allen Coliban, va avea loc în data de 30 noiembrie, la ora 18.30. Totodată, primarul i-a invitat pe toți brașovenii să participe la evenimentul de deschidere utilizând mijloacele de transport în comun, care vor fi suplimentate în acea zi.