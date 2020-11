SR Braşov a terminat turul campionatului pe poziţia a treia, cu 14 puncte obţinute în cele 9 partide disputate, având 4 victorii, 2 rezultate de egalitate şi 3 înfrângeri.

Antrenorul Liviu Nicolae a analizat prima parte a campionatului, declarând: „Ţinând cont de situaţia în care am început pregătirea pentru acest an competiţional, raortându-ne la sezonul trecut, unde echipa a avut o clasare pe locul 11, cu 19 puncte din 16 jocuri, la faptul că am format pe repede înainte un lot de jucători pentru a putea începe campionatul, la situaţia financiară a echipei, cred că suntem pe un drum bun. Echipa este pe un trend ascendent, chiar dacă rezultatele din ultima perioadă nu ne mulţumesc. Vorbim despre o situaţie generală. Cred că dacă pe 26 august ne gândeam că vom fi pe podium la finalul turului am fi fost optimişti. Totuşi, nu ne putem declara pe deplin mulţumiţi. Cu siguranţă, la modul în care s-au desfăşurat ostilităţile, cred că puteam obţine mai mult.

Am avut nişte momente, mai ales pe final de tur, în care nu am gestionat foarte bine această presiune pe care o dă clasarea pe locurile fruntaşe. Din păcate, au fost şi indisponibilităţi care şi-au spus cuvântul. Nu am gestionat bine ultemele trei meciuri, mai ales în ceea ce priveşte pregătirea mentală. Aici a fost cheia. Exceptând meciul cu Sepsi, cel mai slab al nostru, cred că la partidele cu Blejoi şi Corona echipa a arătat lucruri bune. Nu putem să acuzăm pe nimeni. Suntem oameni, avem mulţi jucători tineri. Chiar dacă suntem echipa cu unul dintre cele mai mici bugete din serie, ne aflăm pe locul 3.

Nu trebuie să ne mulţumească, dar faptul că am reuşit să îi facem pe oameni să vorbească despre promovare este un lucru pozitiv. Trebuie să rămânem echilibraţi şi să înţelegem că în fotbal lucrurile nu se pot face de pe o zi pe alta. Suntem într-o etapă de formare, pentru construcţia unei echipe, şi aici vorbesc despre partea sportivă, dar şi despre cea administrativă. Avem nevoie de timp, de a găsi soluţiile cele mai bune pentru a forma o echipă şi pentru a spera la mai mult. Le mulţumesc băieţilor pentru că au făcut tot ce au putut în acest tur de campionat. Atât am putut. Nu trebuie să ne facem iluzii pentru a nu avea deziluzii.

Am depistat lucrurile pe care trebuie să le îmbunătăţim în perioada de pregătire care va urma. Sper să putem aşeza lucrurile, să putem continua această muncă. Am încredere că putem construi o echipă care se va putea bate pentru a urca în eşaloanele superioare. Cel mai important este că această echipă a reuşit să pornească în luna august la drum şi că sunt speranţe atât din punct de vedere sportiv, cât şi administrativ. Le mulţumesc suporterilor, care au demonstrat că susţin această echipă atât la bine, dar mai ales la greu”.

„Stegarii” vor juca sâmbătă, de la ora 14.00, ultimul meci din acest an, pe „Tineretului”, cu Olimpic Cetate Râşnov, în prima rundă din retur. Oaspeţii vin după ce miercuri au pierdut restanţa cu Odorheiu Secuiesc, 0-1.

„E ultimul joc din acest an. Chiar dacă avem unele probleme, cine va intra pe teren trebuie să îşi facă treaba. Sunt convins că putem câştiga, dar indiferent ce se va întâmpla e foarte important să avem o altă atitudine faţă de meciul precedent. Am cedat prea multe puncte în meciurile de pe teren propriu şi asta ne-a costat în clasament. Nu va fi uşor. Nici Râşnovul nu traversează cel mai bun moment, dar i-am urmărit în meciul de miercuri şi am văzut o echipă agresivă, ambiţioasă. E clar că şi pentru ei este un joc foarte important şi vom veni montaţi pentru a câştiga”, a menţionat tehnicianul Liviu Nicolae.