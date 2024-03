Fostul președinte PSD Liviu Dragnea a avut o cumpănă grea, din cauza unui accident vascular suferit pe când era plecat din țară.

Liviu Dragnea a vorbit pentru prima dată despre acest episod, la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel.

Medicii de la Belgrad, unde s-a întâmplat accidentul, au făcut minuni în cazul său, a spus Dragnea.

„Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională. Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări.

Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a mărturisit Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.