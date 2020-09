Aseară a debutat noul sezonul competițional din liga a treia. Echipele din județul Brașov fac parte din Seria a 5-a. În prima etapă, Kids Tâmpa a fost învinsă, în deplasare, de Sepsi 2 Sfântu Gheorghe, scor 0-2.

Au marcat Istvan Fulop (53) și Berde (70).

Kids Tâmpa: Câșlariu – Sburlea, Mihăilă, Enache, Marin (75 Ionescu), Tutu (90 Mitrica), Crihan (83 Dani), Dumitraș (83 Gavralov) , Andries, Zota, Kerekeș (75 Mureșan).

Nicu Văduva, antrenor Kids Tâmpa: „Am aliniat o echipă cu o medie de vârstă de sub 18 ani. S-a văzut lipsa de experiență, am luat ambele goluri pe greșeli personale. În prima repriză jocul a fost echilibrat și chiar am fi putut marca. Apoi ne-a costat lipsa de prospețime, dar sperăm să avem o evoluție mai bună de acum înainte. Au făcut diferența jucătorii lor de la prima echipă. Dar noi jucăm cu copii, am avut un fundaș central de 16 ani (Mihăilă), căruia îi prevăd un viitor frumos în fotbal. Per total, suntem mulțumiți de acest prim joc„.

Ciprian Anghel, antrenor Kids Tâmpa: „A fost prima experiență la Liga a 3-a, cred că s-au văzut emoțiile. Ne-am întrat ușor, ușor în joc, dar diferența au făcut-o experiența și valoarea jucătorilor pe care ei i-au avut de la prima echipă. Vom da în continuare șansă să debuteze la seniori tuturor tinerilor noștri jucători, acesta este principalul nostru obiectiv. Sperăm ca etapa următoare, chiar dacă vom întâlni tot o echipă experimentatâ să vină și primele puncte„.

Sepsi 2 a avut printre titulari cinci jucători de la prima echipă (I. Fulop, Gal Andrezly, Csiszer, Vlad Mitrea și Andres Dumitrescu), iar în repriza a doua a întrat și veteranul Robert Ilyeș.

Vineri (18 septembrie), de la ora 17.00, pe Stadionul ICIM, ACS Kids Tâmpa va întâlni pe Olimpic Cetate Râșnov.