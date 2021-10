În etapa a 9-a a Ligii a 3-a la fotbal, formațiile din județul Brașov nu au reușit să obțină nici măcar un punct.

Astfel, pe propriul teren, Kids Tâmpa a fost învinsă cu 1-2, de FC Pucioasa, deși alb-albaștrii au deschis scorul în minutul 7, prin Moroie. Kids a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Opra. În minutul 76, și Kerekes de la brașoveni a fost eliminat. Cu doi oameni în plus pe teren, oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 89.

„Am făcut un joc bun, am avut ocazii, am deschis scorul, însă am făcut acea greșeală la penalty și am fost egalați. Am avut și doi eliminați, dar am stat bine în terem și am ajuns până în minutul 89. Chiar dacă am întâlnit o echipă cu jucători experimentați, am avut atitudine și agresivitate, iar acestea sunt un câștig„, a declarat Ciprian Anghel, unul dintre antrenorii „alb-albaștrilor”. „A fost cea mai grea înfrângere. Felicit jucătorii pentru atitudine și determinare și pot spune că am pierdut pe mâna arbitrilor. Deciziile nu au fost luate cu aceeași măsură pentru ambele echipe. Rămânem cu jocul bun, dar nu acumulăm puncte. Atitudinea băieților poate fi un punct de pornire în acest campionat„, a punctat și Vasile Tatarciuc, celălalt antrenor al Tâmpei.

Înfrângeri au suferit și celelalte două echipe din liga a treia. Olimpic Cetate Râșnov a fost învinsă, tot acasă, cu 0-1, de liderul Odorheiu Secuiesc, iar SR Brașov a pierdut, pe Stadionul Tineretului, în fața celor de la KSE Târgu-Secuiesc.