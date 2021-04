În ultima etapă a Ligii 3 la fotbal, SR Brașov va întâlni, mâine, la ora 15.00, în deplasare, pe Sepsi OSK 2 Sfântu Gheorghe.

Stegarii sunt pe locul secund, care asigură calificarea la barajul de promovare. Au, însă, același număr de puncte cu CS Blejoi, 27, echipă care evoluează, acasă, cu KSE Tg. Secuiesc. Antrenorul brașovenilor, Liviu Nicolae, a vorbit despre confruntarea de mâine:

„Este un joc care din fericire pentru noi are miză. Avem un scop precis, acela de a reuşi calificarea în barajul de promovare. Cunoaştem adversarul, am urmărit această echipă de mai multe ori în ultimul timp. Caută să ducă repede mingea în terenul advers unde să dezvolte acţiuni periculoase. Am observat că partida a fost mutată pe terenul 2. Vreau să cred că este doar o decizie pentru a menaja terenul central. Pe terenul 2, unul de dimensiuni mai reduse, va trebui să fim mai atenţi mai ales la acordarea fazelor fixe, cornere sau lovituri libere din preajma careului. Am mare încredere în băieţi. În ultimele două jocuri au demonstrat că pot mai mult decât au arătat. Şi-au recâştigat încrederea, pasiunea, dorinţa de a performa. Pentru ei ar fi o performanţă să ajugem în acest baraj de promovare”.