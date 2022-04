În etapa a 5-a a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov, a jucat, astăzi, în deplasare, cu Viitorul Pandurii Târgu-Jiu.

Galben-negrii au continuat seria bună a meciurilor din deplasare și s-au întors cu 3 puncte din Oltenia. FC Brașov s-a impus cu 2-1 după dubla reușită de fundașul croat Ivan Fustar, în minutele 38 și 85. Gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 40. După acest succes, stegarii sunt siguri de prezența la baraj. Au 23 de puncte și sunt pe locul 5. Etapa viitoare vor sta, iar pe 7 mai vor întâlni, acasă, codașa Astra Giurgiu. La finalul contruntării, antrenorul brașovenilor, Călin Moldovan, a declarat:

În primul rând, înseamnă participarea sigură la barajul de rămânere în Liga a 2-a. Înseamnă o mare injercţie de moral, înseamnă continuarea algoritmului în deplasare, acasă n-am reuşit să luam niciun punct. Sperăm ca următorul meci acasă, cu Astra, să câştigăm şi acasă. Înseamnă maturitatea unei echipe. Am ştiut să cntrolăm jocul, avantajul l-am avut pe jocul nostru. Noi am forţat adversarul să greşească şi să primească un cartonaş roşu. Felicit băieţii pentru maturitatea de care au dat dovadă, pentru fotţa extraordinară de grup pe care arătat-o din nou astăzi. Şi urez sărbători fericite tuturor celor care iubesc fotbalul!

Ocazii numeroase de a marca

Pe lângă cele două goluri am mai avut 2-3 situaţii de a marca. Am avut prin Negrean, am avut prin Roşu. A contat mult acel cartonaş roşu. E simplu să joci contra 10 oameni în momentul în care ai un teren bun şi pe care poţi să pasezi. Spun lucrul ăsta pentru că noi am avut om în plus şi la Timişoara pe un teren foarte rău. Atunci, gazdele au avut om eliminat după ce am avut 2-0. Un teren pe care n-am putut să construim, n-am putut să jucăm. Pe o minge lungă şi o fază fixă am fost egalaţi, a contat. Dar repet eliminarea a fost forţată de jocul nostru, de jucătorii noştri. După am ştiut să gestionăm acest om în plus.

La baraj cu Timișoara

Jucăm la baraj cu Timişoara. Acesta este contextual actual, Timişoara o echipă cu suporteri minunaţi. O echipă de tradiţie, un oraş pe care eu îl apreciez foarte mult, cu suporteri pe care la fel, îi apreciez foarte mult. Vom juca şi vom vedea ce va ieşi. Dar suntem convinşi că noi vom rămâne la Liga a 2-a. Noi va trebui să ne rezolvăm continuarea în Liga a 2-a pe teren. Indiferent de ce ce va întâmpla, noi vom fi decişi să câştigăm pe teren dreptul de a rămâne în Liga a 2-a.

FOTO: FC BRASOV