Grupul de lucru constituit din primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari, director DSP Brașov, Andrea Neculau, inspectorul școlar general al județului Brașov, Ovidiu Tripșa, șef UPU-SMURD Brașov, Cristina Vecerdi, consultant în cadrul grupului de lucru, și șeful SVSU Brașov Emil Pușcașu, au stabilit măsurile necesare începerii anului școlar în Brașov, în 14 septembrie.

Proiectul ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății, pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, aflat în prezent în procedura de transparență decizională, prevede trei scenarii posibile pe care autoritățile le pot alege, pe baza datelor cumulate privind incidența virusului în ultimele două săptămâni înainte de începerea anului școlar.

La Brașov, autoritățile consideră oportun „scenariul galben“, respectiv al doilea, care înseamnă redeschiderea școlilor și grădinițelor din 14 septembrie, cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a ȘI revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu (V-VII și IX-XI), cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară în vigoare.

„Plecând de la situațiile prezentate de DSP, municipiul Brașov s-ar încadra la scenariul verde, însă, pentru o măsură în plus ca și prevenție, propunerea DSP este să luăm în calcul scenariul galben. Vreau să mergem pe ideea că primăria Municipiului Brașov susține și dorește ca activitatea de învățământ din Municipiul Brașov să se deruleze cu prezență la școală, pentru că trebuie să avem încredere în noi, în instituțiile care se ocupă de acest lucru la nivelul municipiului Brașov, și facem toate eforturile să asigurăm tot ce este necesar“, a declarat primarul George Scripcaru, la finalul primei întâlniri a grupului de lucru.

Potrivit primarului, municipalitatea va asigura toate dotările, baza materială, produsele de igienă și dezinfecție, precum și măștile necesare copiilor și personalului școlar, precum și dezinfecția efectivă a unităților de învățământ. „Avem 47 de unități de învățământ, la care adăugăm și grădinițele, care vor fi dotate cu ceea ce am stabilit. Copiii și cadrele didactice vor avea asigurate măștile necesare. Copiii din clasa pregătitoare și clasa zero vor primi viziere și măscuțe personalizate. La fiecare unitate de învățământ vor fi amplasate prosoape de hârtie, dispensere, săpun lichid, produse dezinfecție, se va face dezinfectarea spațiilor de învățământ, vor fi montate coșuri de gunoi, vor fi saci galbeni pentru depozitarea acestor deșeuri., iar operatorii de salubrizare vor trebui să implementeze anumite măsuri pentru depozitarea și evacuarea deșeurilor provenite din activitatea școlară. Am luat în calcul necesitatea extinderii spațiilor în unele unități de învățământ, prin elemente de tip container, De asemenea am discutat de montarea unor elemente pentru direcționare, pentru staționare, pentru a le amplasa în interiorul școlilor, Ca primărie, ne vom ocupa în această perioadă de achiziția acestor materiale și dotări logistice pentru toate unitățile de învățământ din Brașov și dacă vor mai fi necesare și altele, pe parcurs vom face ceea ce este necesar“, a adăugat George Scripcaru, care a discutat și despre menținerea transportului pentru elevi, în condiții de siguranță în contextul pandemiei.

„Responsabilitatea Direcției de Sănătate Publică este de a urmări evoluția situației epidemiologice și de a o comunica în fiecare zi, în ceea ce privește incidența cumulată pe ultimele 14 zile, care este cea care definește scenariul în care se desfășoară activitatea în școli. Analiza la momentul actual ne arată că potențial, scenariul în care ne încadrăm la acest moment este unul verde, dar practic am consiliat administrația locală să fim precauți și să adoptăm un scenariu galben, care ne permite condiții de siguranță sporite pentru elevi, Sarcina noastră este supraveghem aplicarea corectă a măsurilor în școli, să consiliem și să educăm. Suntem parte din această echipă, ne dorim să transmitem mesaje educaționale corecte și de siguranță către părinți, elevi și profesori, în așa fel să reducem teama de întoarcere la școală și să fim mai degrabă informați și educați decât înspăimântați. Este un lucru pe care îl pregătim cu grijă, fiecare detaliu a fost luat în calcul de către administrația locală și de către inspectorat, și suntem prezenți în continuare într-o echipă care implică mai mulți reprezentanți. Trebuie să fim pregătiți să ne ducem copii pe drumurile școlii în condiții de siguranță“, a declarat Andrea Neculau, director DSP Brașov.

„Am participat la o întâlnire constructivă, în care am stabilit multe detalii cu privire la începerea anului școlar, care vor îndepărta din angoasele sau incertitudinile cu privire la acest început de an școlar. Anul școlar va începe pe 14 septembrie, toate instituțiile implicate – Primăria Brașov, Direcția de Sănătate Publică, specialiștii în domeniul medical își vor aduce aportul în stabilirea normelor de securitate cu privire la sănătatea copiilor, a cadrelor didactice și a părinților. Vom respecta normele de distanțare, circuitele traseelor în interiorul școlilor și grădinițelor, mergem pe ideea scenariului galben și ca atare, părinții nu ar trebui să aibă îndoieli cu privire la începerea anului școlar. De fapt, școlile sunt cu un pas înainte, pentru că în iunie au organizat spețiile pentru desfășurarea examenelor naționale, care s-au desfășurat cu sprijinul autorităților și nu au fost înregistrate cazuri deosebite. Ca atare, ne vom întâlni pe 14 septembrie în școli“, a spus la rândul său Ovidiu Tripșa, inspectorul școlar general al județului Brașov.

„Am discutat în echipa formată și despre procedurile și ghidul pe care urmează să le scriem în următoarea perioadă, în aproximativ o săptămână, care ulterior vor fi aplicate și implementate la nivelul tuturor școlilor, Ne-am gândit inclusiv la o clasă-model care poate fi folosită ulterior de instituțiile de învățământ și suntem implicați efectiv în realizarea acestei clase efectiv, iar mesajul pe care vrem să-l transmitem este un mesaj de încredere pentru acest moment foarte important. Ne amintim cu toții cât de mare era bucuria primei zile de școală, când ne bucuram să ne vedem cu colegii și vrem să păstrăm sau să redăm acest sentiment, după o absență de șase luni din școală“ – Cristina Vecerdi, șef UPU-SMURD Brașov, consultant în cadrul grupului de lucru.

Detaliile activităților stabilite vor fi puse la punct și în întâlnirile viitoare ale grupului de lucru.