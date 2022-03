Joacă baschet de mai bine de 20 de ani. A evoluat chiar şi în prima ligă din Ucraina. Războiul a obligat-o să plece din Odesa. Şi-a luat cu ea copilul de 8 ani. Dar şi-a lăsat soțul acasă să lupte pe front.

Este vorba despre Iulia Gladchenko, o ucraineancă de 41 de ani. De ieri, ea a fost primită cu brațele deschise la antrenamentele formației de Liga Națională, Olimpia CSU Braşov.

“Din cauza războiului am avut posibilitatea să ajung la Braşov. Nu am avut de ales în ce oraş să vin. Pur şi simplu autobuzul ne-a adus din Odesa la Braşov. Am venit în urmă cu 3 săptămâni şi le mulțumesc braşovenilor pentru susținere. Am avut două meciuri în Liga Națională, iar a treia etapă nu s-a mai jucat pentru că au început bombardamentele. Sper să se termine războiul cât mai repede, să mă întorc repede acasă”, ne-a spus Iulia.

Antrenorul formației Olimpia CSU Braşov, Dan Calancea, nu a stat pe gânduri atunci când a aflat că Iulia are nevoie de ajutor.

“Am fost contactat pe pagina de facebook a clubului. Suntem bucuroşi că putem ajuta o persoană venită dintr-o țară greu încercată. Încercăm să fim alături de ea în aceste momente foarte grele. Ea joacă baschet la Odesa. A venit aici cu copilul ei şi vom fi alături de ea în aceste momente grele pe care le parcurge poporul ucrainean. (…) Imediat am fost de acord să participe la antrenamente alături de echipa noastră”, a explicat antrenorul Dan Calancea.

Iulia şi fiul ei vor avea asigurate două mese pe zi. Copilul ei se va antrena cu grupele de copii de la CSU Braşov.

