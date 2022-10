Peste 750 de adolescente din județul Brașov au devenit mame în 2020. Caravana Salvați Copiii – Sănătate pentru fiecare comunitate ajunge la Brașov.

Unul din zece nou-nӑscuţi din România provine din mame adolescente, potrivit datelor statistice oficiale; astfel, dintre cele 198.302 de nașteri înregistrate în România în 2020, 731 provin de la fete cu vârsta sub 15 ani, în vreme ce 17.366 de adolescente care au devenit mame au vârsta între 15-19 ani. Județul Brașov ocupă a treia poziție pe țară, în clasamentul mamelor adolescente: aici, 762 de adolescente au născut în anul 2020. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate și a situației sociale a gravidelor și mamelor vulnerabile din zonele rurale din județul Brașov și a copiilor acestora, Organizația Salvați Copiii a dus Caravana medicală în comuna Tărlungeni, încadrată în rândul zonelor rurale marginalizate, care se confruntă cu un astfel de fenomen sever, conform Atlasului zonelor rurale marginalizate[1].

Cea mai mare parte a populației din comună a absolvit cel mult gimnaziul, își câștigă existența din agricultură și locuiește în condiții precare în locuințe supraaglomerate și nu are acces la apă curentă sau la curent electric. Controlul gravidelor în timpul sarcinii este foarte scăzut din cauza accesului limitat al fetelor și femeilor la servicii medicale, dată fiind lipsa resurselor financiare.

În Uniunea Europeană, aproape 30% din mamele minore (sub 18 ani) provin din țara noastră (8.276 din 29.505, la nivelul întregii Uniuni Europene).

În ceea ce privește distribuția pe județe a nașterilor la mame cu vârsta sub 15 ani și 15-19 ani, potrivit datelor INS pentru anul 2020, pe primele locuri se situează:

Mureș – 916

Dolj – 864

Brașov – 762

Iași – 719

Bacău – 658

Bihor – 654

Constanța – 653

Argeș – 518

Dâmbovița – 516

Călărași – 512.

La polul opus se găsesc județele:

Caraș-Severin – 245

Brăila – 230

Mehedinți – 219

Gorj – 197

Tulcea – 180.

Caravana medicală ajunge la Tărlungeni

Specialiștii locali ai Organizației Salvați Copiii alături de medici voluntari din cadrul Asociației Caravana cu Medici Filiala Brașov au ajuns în comuna Tărlungeni pentru a oferi servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani. Aceștia primesc suport socio-medical prin facilitarea accesului la servicii de sănătate, de planificare familială precum și asistență pediatrică. Acțiunea are loc în cadrul proiectului „Sănătate pentru fiecare comunitate. Caravana de control pentru fetele și femeile din zonele rurale”, derulat cu sprijinul PENNY, parte a programului național Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile. În spațiile puse la dispoziție de Primăria Tărlungeni, fetele și femeile vulnerabile din comunitate au fost consultate gratuit și au beneficiat de recoltări, ecografii de sân, ecografii transvaginale, ecografii abdominale și sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre necesitatea implementării unui program național, cu politici publice coerente, care să protejeze mama minoră și pe copilul acesteia: „Accesul la servicii medicale rămâne unul deficitar, mai ales în comunitățile vulnerabile, unde femeile nasc fără ca vreun medic să le fi urmărit sarcina. Se creează astfel un cerc vicios cu consecințe profunde, atât pentru mamă și copil, cât și pentru întreaga comunitate. Vorbim despre prematuritate, despre probleme de sănătate care ar fi putut fi corectate în timpul sarcinii, despre sărăcie transmisă între generații”.

S-au implicat voluntar medici specialiști, rezidenți în radiologie, imagistică medicală și obstetrică ginecologie și asistenți medicali: Dr. Avram Cristina, Dr. Angelescu Delia, Dr. Pristavu Carmen, Dr. Mirică Cristina, Cadîr Ebru, Bunoiu Roberta Maria, Cojocaru Minodora, Păun Ananya, Nastasoiu Ramona, Badea Delia, Stegăriță Adina, Sporea Diana, Anton Olga.

„Suntem încântați de parcursul parteneriatului cu Salvați Copiii și ne bucurăm că prin intermediul proiectului Sănătate pentru fiecare comunitate, ajuns la ultima caravană medicală din acest an, am putut fi alături și ajuta fete și femei din zone rurale defavorizate să aibă acces la servicii de sănătate esențiale. Am transmis astfel un mesaj puternic și am reamintit oamenilor că fiecare dintre noi are la fel de multă responsabilitate și putere de a influența sau schimba lucrurile în societate. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături și împreună cu care vom continua să desfășurăm proiecte frumoase prin care să putem ajuta cât mai mulți oameni”, a afirmat Irina Butnaru, Corporate Communications Manager PENNY România.

Intervenția integrată în comunitățile dezavantajate

Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat, din 2010, o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 64 de comunități rurale defavorizate, din 16 județe, cu 80.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

Date de context:

Proiectul „Sănătate pentru fiecare comunitate. Caravana de control pentru fetele și femeile din zonele rurale” ținteşte un număr de aproximativ 2.500 de fete și femei vulnerabile din zonele rurale defavorizate din 3 județe din România: Brașov, Iași și Constanța.

Printre obiectivele intervenției se numără:

îmbunătățirea stării de sănătate pentru fete și femei în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de mortalitate infantilă;

sprijin material, prin oferirea „kit-ului gravidei” participantelor la caravanele medicale;

informarea fetelor și femeilor vulnerabile din cele 46 de comunități rurale cu ajutorul a 3 videoclipuri educaționale cu privire la sănătatea în timpul sarcinii;

crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru gravidele din zonele rurale defavorizate și prevenirii sarcinilor timpurii.

[1] Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, Banca Mondială, 2016.