Joburi vacante, în județul Brașov

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov a anunțat locurile de muncă vacante în data de 6 martie.
Se caută joburi pentru 187 de domenii, în tot județul Brașov. Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brașov, situat pe strada Lungă, la nr. 1A, camera 14, sau la telefon 0268.416.879.
Lista completă, mai jos:
1 ADMINISTRATOR 2
2 ADMINISTRATOR BAZE DE DATE 1
3 ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 2
4 AGENT COMERCIAL 2
5 AGENT CURIER 1
6 AGENT DE SECURITATE 18
7 AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 4
8 AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
9 AGENT DE VÂNZARI 5
10 AGENT SERVICII CLIENT 23
11 AJUTOR BUCATAR 8
12 AJUTOR OSPATAR 2
13 AMBALATOR MANUAL 16
14 ANALIST CALITATE 2
15 ANALIST SERVICII CLIENT 1
16 ANIMATOR CENTRE DE VACANTA 5
17 ARHIVAR 1
18 ASFALTATOR 7
19 ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1
20 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
21 ASISTENT MEDICAL SEF 1
22 ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 2
23 BARMAN 1
24 BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) 1
25 BRUTAR 5
26 BUCATAR 24
27 BUCATAR-SEF 1
28 BUFETIER 1
29 CAMERISTA HOTEL 7
30 CANTARAGIU 1
31 CARMANGIER 1
32 CASIER 45
33 CASIER ÎNCASATOR 8
34 COAFOR 1
35 COFETAR 6
36 COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE 1
37 CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 15
38 CONDUCATOR AUTOSPECIALA 1
39 CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE 1
40 CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE 1
41 CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 5
42 CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII 3
43 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
44 CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1
45 CONTROLOR BILETE 1
46 CONTROLOR CALITATE 3
47 CROITOR 1
48 CURIER 1
49 CURIER 1
50 DEBITATOR SEMIFABRICATE 1
51 DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1
52 DESIGNER INDUSTRIAL 1
53 DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
54 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 12
55 DULGHER RESTAURATOR 1
56 EDITOR IMAGINE 1
57 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 3
58 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 9
59 ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 3
60 ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE 1
61 ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII ELECTRICE LA MIJLOACE DE TRANSPORT 2
62 ELECTROMECANIC 1
63 FAIANTAR 3
64 FASONATOR CHERESTEA 1
65 FEMEIE DE SERVICIU 7
66 FIERAR BETONIST 7
67 FREZOR UNIVERSAL 1
68 FRIZER 3
69 FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5
70 FUNCTIONAR INFORMATII CLIENTI 80
71 GALVANIZATOR 1
72 GESTIONAR DEPOZIT 3
73 GHID NATIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR) 1
74 INFIRMIER/INFIRMIERA 2
75 INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2
76 INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1
77 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
78 INGINER MECANIC 1
79 ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
80 ÎNGRIJITOR CLADIRI 2
81 ÎNGRIJITOR DE COPII 5
82 ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1
83 ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
84 INSPECTOR DE SECURITATE 1
85 INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 2
86 INSTALATOR APA, CANAL 2
87 INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 3
88 INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 3
89 INSTRUCTOR AUTO 2
90 LABORANT CHIMIST 1
91 LACATUS MECANIC 2
92 LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3
93 LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3
94 LEGATOR DE SARCINA 1
95 LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 1
96 LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 10
97 LUCRATOR COMERCIAL 104
98 LUCRATOR GESTIONAR 16
99 LUCRATOR LA PRELUCRAREA PESTELUI 4
100 LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 2
101 LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE 2
102 LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1
103 MACELAR 5
104 MAGAZINER 1
105 MAGAZINER 8
106 MAISTRU NORMATOR 3
107 MANICHIURIST 1
108 MANIPULANT MARFURI 10
109 MASINIST LA MASINI DE AMBALAT 1
110 MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 6
111 MASINIST POD RULANT 1
112 MECANIC AUTO 6
113 MECANIC UTILAJ 6
114 MEDIC PRIMAR 2
115 MENAJERA 2
116 MENAJERA 1
117 METROLOG 1
118 MONTATOR ACUMULATORI 1
119 MONTATOR ELECTROMECANIC 1
120 MONTATOR ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT 1
121 MONTATOR SUBANSAMBLE 5
122 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1
123 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
124 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2
125 MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
126 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 18
127 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7
128 MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 6
129 MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
130 OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR 1
131 OPERATOR FABRICATIE FLUX 1
132 OPERATOR IMAGINE 1
133 OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
134 OPERATOR LA MASINI DE INSCRIPTIONAT 1
135 OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4
136 OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 3
137 OPERATOR RECEPTIE 4
138 OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII 1
139 OPERATOR SUPORT TEHNIC PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE 1
140 OPERATOR TAIERE 1
141 OPERATOR XEROX 1
142 OSPATAR (CHELNER) 11
143 PATISER 4
144 PATISER 1
145 PAVATOR 5
146 PAZNIC 2
147 PORTAR 3
148 PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 6
149 PREPARATOR ÎN INDUSTRIA CHIMICA 1
150 PROGRAMATOR 4
151 PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 3
152 PROGRAMATOR PRODUCTIE 1
153 PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII 2
154 PROIECTANT INGINER MECANIC 1
155 PSIHOLOG 1
156 RECEPTIONIST 2
157 RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
158 REFERENT RELATII EXTERNE 1
159 REGIZOR ARTISTIC 1
160 REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1
161 SCULER-MATRITER 1
162 SECRETARA 1
163 SEF BIROU 1
164 SEF SCHIMB 3
165 SEF TURA SERVICII SECURITATE 1
166 SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
167 SOFER AUTOBUZ 4
168 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 10
169 SPECIALIST IN ACHIZITII 1
170 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1
171 STIVUITORIST 5
172 STRUNGAR LA MASINI DE STRUNJIT ROTI CAI FERATE 1
173 SUDOR 1
174 SUDOR 1
175 TÂMPLAR UNIVERSAL 4
176 TAPITER 1
177 TEHNICIAN ELECTROMECANIC 2
178 TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1
179 TEHNICIAN PROIECTANT ÎN CONSTRUCTII 1
180 TURNATOR METALE SI NEFEROASE 2
181 UCENIC 12
182 VÂNZATOR 16
183 VOPSITOR 1
184 VOPSITOR INDUSTRIAL 3
185 ZIDAR PIETRAR 1
186 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 8
187 ZUGRAV 2