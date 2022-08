Intervenții în urma fenomenelor meteo-Cod Portocaliu. Inspectoratul pentru Situații de urgență Brașov a intervenit la următoarele intervenții:

– Subsol inundat in sat.Rotbav, com. Feldioara. S-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și motopompe.

– 2 case și 2 subsoluri inundate in com. Homorod. S-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și motopompe.

– I.S.U Brașov a trimis mesaj prin sistemul Ro-Alert *cod portocaliu* avertizare hidrlogică, valabila pana la ora 00:00, pentru localitatile (UAT) Măieruș, Feldioara, Ormeniș, Apața, Racoș, Hoghiz, Comăna, Ungra, Homorod, Șercaia, Ticuș, Mândra.

❗ Recomandăm populației din zonele vizate de inundații să evite deplasările și să ia măsurile de autoprotecție în perioada de valabilitate a avertizărilor hidrometeorologice.

❗Pentru evitarea situațiilor în care viața poate fi pusă în pericol, cetățenii trebuie să respecte următoarele recomandări:

• Nu vă deplasați prin curenți de apă, puteți să vă pierdeți echilibrul.

• Nu vă deplasați cu autoturismul în zona inundată.

• În cazul în care sunteți surprinși de viitură, urcați-vă către părțile superioare ale locuinței sau pe acoperiș, până la sosirea echipelor de salvare.

• Dacă este necesară evacuarea, deplasaţi-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi!

Având în vedere avertizările hidrometeorologice în vigoare, în continuare, echipajele de pompieri sunt pregătite de intervenție în caz de necesitate.