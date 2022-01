Protectia consumatorilor de gaming si esports raspunde noilor provocari aparute in scocietate. In noul context, consumatorul trebuie aparat, informat, si mai ales educat cu privire la drepturile și obligatiile sale, iar aceasta este posibila doar cu o atitudine!

In conditiile dezvoltarii atat la nivel national cat si la nivel global a gamong-ului cat si a conceptului de esports, InfoCons este alaturi de consumatori prin demararea elaborarii Cartei Drepturilor Consumatorilor de esports.

Totodata InfoCons in cadrul acestui Program demareaza incheierea de parteneriate atat la nivel national cat si global in vederea elaborarii normelor de Protectia Consumatorilor transfrontaliere in vederea apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora in domeniul Programului.

In conditiile in care gaming-ul si esports au devenit un fenomen global care nu mai poate fi ignorant, iar consumatorul indiferent de produs sau serviciu achizitionat acesta trebuia sa fie apparat, educat si informat.

Consumatorii trebuie sa isi cunoasca drepturile si obligatiile si pe acest segment de gaming si esports, deoarece preventia joaca un rol important in dezvoltarea oricarei piete, indiferent de domeniul de aplicare.

Consumatorii trebuie sa fie protejati si, de asemenea sa aibe acces la informatii corecte, transparente si pe un limbaj accesibil atunci cand acceseaza un serviciu fie el si accesarea unui joc online sau esport.