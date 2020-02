Închisoare cu suspendare pentru un primar din județul Brașov

Curtea de Apel a dat o decizie finală în cazul primarului interimar de la Predeal, Sebastian Constantin Fleșieru, care a fost prins băut la volan.

Instanța a decis să-l condamne pe edil la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. Deși, inițial, Judecătoria Zărnești îî dăduse doar o amendă de 8.000 de lei, primarul interimar a contestat decizia, iar măsura aplicată de Curtea e Apel este mult mai gravă. Sebastian Constantin Fleșieru este cel de-al patrulea primar consecutiv care își pierde mandatul, fie prin demisie sau condamnare, după Liviu Cocoș, Nicolae Bucur și Lucian Adam.

Mai jos aveți soluția Curții de Apel Brașov în cazul primarului interimar Sebastian Constantin Fleșieru.

„Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti împotriva sentinţei penale nr. 278/24.09.2019 pronunţată de Judecătoria Zărneşti în dosarul nr. 1453/338/2019, pe care o desfiinţează în totalitate. Rejudecând: În baza art. 336 alin. 1 Cod penal rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul Fleşieru Sebastian Constantin la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod penal – dreptul de a conduce autovehicule – pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. În temeiul art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod penal, dreptul de a conduce autovehicule, pedeapsă care se execută în cazul în care se execută pedeapsa principală. În baza art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, obligă inculpatul să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, obligă inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Predeal sau în cadrul Primăriei Braşov. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării sub supraveghere în situaţia în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligaţiile impuse, precum şi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni înăuntrul termenului de supraveghere. Respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul Fleşieru Sebastian Constantin împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat la judecata în fond. În baza art. 275 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată avansate de stat în apel, restul cheltuielilor judiciare rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 29.01.2020.