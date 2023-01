Primăria Brașov a dat ordinul de începere a lucrărilor de construcție a „Terminalului de transport urban gara Brașov”, proiect ce face parte din strategia municipalității de transformare a transportului în comun în principala alternativă de mobilitate urbană, în locul autoturismelor proprii.

Deși termenul pentru realizarea acestui proiect este de 14 luni, obiectivul municipalității este ca finalizarea investiției să se facă până la sfârșitul anului.

Terminalul va fi construit în zona parcării publice din stânga gării și va fi cel mai mare din Brașov, dispunând de 12 peroane, dintre care 4 vor fi dotate cu stații electrice cu încărcare rapidă. Valoarea lucrărilor este de aproape 16 milioane de lei, fără TVA, majoritatea fiind fonduri europene nerambursabile.

,,Luni am făcut predarea de amplasament, astfel că, de astăzi, pot începe lucrările de construire a terminalului de lângă gara Brașov. Am avut o discuție cu constructorul cu privire la importanța finalizării lucrărilor cât mai repede, astfel că avem toate șansele ca până la sfârșitul anului să avem nu doar cel mai mare terminal RAT, ci și cel mai modern și mai «verde» pe care îl are Brașovul. Pe acoperișul autogării vom avea gazon, iar copertina peroanelor va fi prevăzută cu panouri fotovoltaice. Totodată, terminalul va însemna nu doar o zonă de peroane asfaltată, ci și amenajarea unui spațiu verde cu gazon. Vom planta 70 de arbori și 20 de arbuști decorativi, pentru confortul călătorilor care așteaptă autobuzul. Transformarea transportului public în principala soluție de mobilitate în orașul nostru presupune o creștere a calității serviciului pe toate nivelurile, de la autobuze electrice și troleibuze confortabile și care ajung la timp, cu benzi dedicate, la condiții de așteptare civilizate, astfel încât majoritatea brașovenilor și turiștilor să aleagă transportul în comun ca fiind cea mai bună variantă pentru ei”, a declarat primarul Allen Coliban.

Lucrările sunt executate de către Asocierea S.C. Romfit Grup S.R.L. – lider – cu S.C. Har&H S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.648.350,35 lei fără TVA.

Constructorul va realiza următoarele lucrări:

– construirea clădirii terminalului;

– amenajarea zonei carosabile destinate parcării autobuzelor;

– amenajarea de trotuare/alei și a 12 peroane pentru autobuzele RATBV;

– amenajarea spațiului verde.

Acoperișul autogării este tip terasă verde, circulabilă. Panta acoperișului este de 3%. Deoarece partea din spate a clădirii este parțial îngropată, spațiul verde de pe construcție comunică cu restul spațiului verde.

Platforma carosabilă asigură locul pentru oprirea a 12 autobuze, respectiv 9 locuri pentru autobuze cu lungime maximă de 13 m și 3 locuri pentru autobuze articulate cu lungime de 18 m.

Dintre acestea, 4 locuri sunt destinate încărcării autobuzelor electrice și sunt echipate cu stații de încărcare.

În plus, amplasamentul a fost prevăzut și cu 7 locuri de parcare pentru autoturismele persoanelor cu dizabilități.

Suprafața totală a acestui terminal este de 7.500 de m.p., suprafață ce include: autogara, peroanele, zona verde, aleile și locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor se vor introduce, etapizat, o serie de restricții: accesul în parcarea publică va fi închis (într-o primă fază, parțial, iar după avansarea lucrărilor, în totalitate), stația de taxi a fost mutată în fața complexului comercial Unirea Shopping Center, stația pentru liniile de transport metropolitan 310, 320 și 540 va fi relocată, iar stația pentru transport urban de pe b-dul Gării va fi și ea mutată, în a doua jumătate a anului.