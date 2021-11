Poliția Locală a intensificat controalele privind deținerea de permise de liberă trecere pentru mașinile de mare tonaj care intră în Brașov, după ce primarul Allen Coliban a constatat că tirurile unei firme de curierat circulau în Brașov, în special noaptea, fără a avea permise LT. Conform Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere, vehiculele care depășesc un anumit tonaj au obligația de a deține un permis LT eliberat de Primăria Brașov, unde este înscris tonajul și traseul.

,,Am intensificat în aceste zile controalele în privința LT-urilor, permiselor de liberă trecere. Toate vehiculele de mare tonaj care trec prin Brașov trebuie să plătească o taxă și să primească o autorizare în acest sens. Zilele trecute, mergând la o relocare de urs în zona cartierului Noua, undeva la ora două noaptea, am remarcat două tiruri care intrau pe fosta platformă Roman. Verificând în sistem prezența LT-urilor pentru aceste autovehicule, am constatat că ele nu circulau legal pe străzile din Brașov. De ce este asta o problemă? În primul rând pentru că tonajul excesiv duce la distrugerea accelerată a stratului asfaltic, și, în al doilea rând, pentru că este un prejudiciu adus bugetului local, prin neplata taxei corespunzătoare. Am solicitat Poliției Locale să intensifice aceste controale, în ultimele zile s-au aplicat 36 de amenzi contravenționale, cu un total de peste 38.000 de lei și este o acțiune pe care o vom continua la toate intrările din oraș în perioada următoare”, a precizat primarul Allen Coliban.

Prima acțiune s-a desfășurat în perioada 14-16 noiembrie în zona Carpaților – Poienelor – prelungire Poienelor – Drumul de Sud-Est. În cele două zile au fost date 36 de sancțiuni, în cuantum de 37.980 de lei.