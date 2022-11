Foloseste cateva trucuri inainte sa aplici parfumul pentru a-i creste persistenta. Insa nu uita ca inainte de a folosi orice parfum este bine sa-ti hidratezi pielea. Parfumurile adora pielea hidratata. Uleiurile din parfumuri adera mai bine pe o piele hranita si hidratata. Cea mai buna metoda este ca imediat dupa dus sa aplici o crema hidratanta neparfumata si, imediat dupa, apa de parfum, scrie andreearaicu.ro.

In afara de hidratare, parfumurile iubesc caldura corpului.

Punctele tale de puls emit mai multa caldura decat alte parti ale corpului si le permit aromelor sa se dezvolte bine. Cele mai bune locuri pentru a pulveriza parfumul sunt punctele de puls ale corpului, inclusiv incheieturile mainilor, gatul si partea din spate a genunchilor.

Aplicand parfumul pe aceste zone care emit caldura, parfumul tau preferat nu iti va irita pielea. Vrei sa-l faci sa dureze mai mult? Incepe cu aceste trucuri pentru a face parfumul sa persiste.

In ce locuri sa te dai cu parfumul preferat

Incheietura mainii

Acesta este cel mai cunoscut dintre locurile in care se aplica parfumul. Pielea este subtire si aproape de fluxul sanguin cald. Dar nu freca niciodata incheieturile mainilor dupa aplicare, deoarece asta compromite moleculele parfumului. Aplica si lasa-l sa se usuce la aer.

Partea interioara a coatelor

Un alt loc minunat si adesea trecut cu vederea. Ne place in mod deosebit acest loc, deoarece permite ca valurile blande de parfum sa fie purtate spre tine in timpul zilei, in timp ce lucrezi. Nu doar ceilalti se bucura de parfumul tau special, ci si tu.

Gat

Gaseste-ti pulsul pe gat si pulverizeaza dupa ce iti aplici crema hidratanta. Acesta este locul clasic, mai ales daca ai o intalnire romantica. Multi oameni aplica parfumul la incheieturi si apoi il freaca pe gat, dar, asa cum am mentionat mai devreme, frecarea poate reduce calitatea si durata parfumului, asa ca aplica-l independent.

Decolteul

O alta zona calda si perfecta pentru o intalnire fierbinte. Aplica o crema hidratanta intensiva si pulverizeaza-ti parfumul. Asigura-te ca il distribui localizat.

In spatele genunchilor

Mai ales in timpul verii, atunci cand picioarele tale sunt expuse. Pielea din spatele genunchilor este, in general, mai moale si mai hidratata, iar aceste lucruri ajuta parfumul sa persiste mai mult timp.

Pe haine

O recomandare mai putin obisnuita, nu? Dar este o abordare excelenta, mai ales daca ai un parfum de foarte buna calitate. Pulverizeaza-l pe jachete, esarfe si chiar si pe pantofi pentru purta parfumul cu tine oriunde mergi. Oamenii te vor recunoaste instantaneu inainte de a intra intr-o incapere.

Unde sa nu aplici parfumul

Mai mult il risipesti daca folosesti aceste locuri pentru a te parfuma!

Parul

Parul absoarbe in mod natural parfumurile, motiv pentru care ar putea parea initial o idee buna sa pulverizezi parfumul in suvite. Cu toate acestea, parfumurile pe baza de alcool il pot usca cu adevarat, mai ales daca pulverizezi direct pe par. Daca vrei neaparat sa-ti parfumezi parul, aplica mai intai parfumul pe peria de par, apoi trece-o prin par.

Mainile

Parfumurile pe baza de alcool pot face ca pielea sa se usuce si, potential, sa provoace crapaturi si sangerari. In plus, daca se intampla sa-ti freci ochii dupa ce te-ai dat cu parfum pe maini, acesta ar putea provoca iritatii.

La axile

Pulverizarea parfumului la subrat reprezinta o alta cauza potentiala de iritare. Interactiunea dintre parfumul tau si glandele sudoripare de la subrat ar putea duce la mancarimi si arsuri.