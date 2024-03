Andrew Tate susține că este persecutat de procurorii britanici, după ce a dezvăluit corupția din interior.

Mai mult, milionarul spune că dosarul pentru care au fost săltați de mascați este unul din urmă cu 11 ani, care fusese închis din lipsă de probe.

„Adevărul despre corupția sistemului de justiție… Vreau ca oamenii să înțeleagă acasă că sistemul de justiție este un sistem în care băieții răi merg la închisoare și oamenii nevinovați nu merg la închisoare. Există avocați și există lege și asta este pe deplin un sistem de funcționare.

Este un sistem stricat cu o mulțime de elemente de corupție și lucruri care nu sunt în regulă și procese în ceață și oameni nevinovați care merg la închisoare și oameni vinovați care merg.

Vă rog să înțelegeți că întregul sistem este stricat și avem informații din interior despre exact cât de stricat este. Poate dacă vor continua să ne atace și să nu continue nici măcar să nu joace corect și să respecte statul de drept și să deschidă dosare. S-au închis anterior din lipsă de dovezi pentru a încerca să ne pună în închisoare pentru ceva ce s-a întâmplat acum 11 ani, doar pentru că atacul Matrix și, probabil, în România a eșuat”, a spus Andrew Tate.

Frații Tate au fost eliberați din arest la numai câteva ore după ce au fost reținuți

Judecatorii au stabilit ca fratii Tate sa fie eliberati de indata. Decizia magistraților a fost ca cei doi frați sa se afle in continuare in libertate in Romania, dar procesul de extradare in Marea Britanie sa mearga mai departe. Abia atunci cand se va finaliza acest proces ei urmeaza sa fie arestati si trimisi in Marea Britanie, daca instanta va dispune acest fapt.

In instanta, cei doi frati britanici au spus ca ei se opun predarii catre autoritatile britanice.

Frații Tate au fost arestați marți dimineața de autoritățile din țara noastră. Se pare că noile acuzații vin într-un dosar din Marea Britanie și ar fi vorba de fapte de natura sexuală, conform informațiilor pe surse, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Cei doi frați ar fi fost săltați de polițiști în miezul nopții trecute. Acest lucru a fost posibil în baza unui mandat european emis de Marea Britanie. Cei doi urmează să fie reținuți pentru o perioadă de 24 de ore pentru investigații suplimentare.

„La data de 11 martie a.c., în jurul orei 23:15, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiști din Voluntari au pus în aplicare două mandate europene de arestare, emise de către autoritățile judiciare din Marea Britanie, pentru comiterea de infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane pe teritoriul Marii Britanii”, se arată într-un comunicat remis marți dimineață de Poliția Română.

Frații Tate au fost acuzați de patru femei de viol, în Marea Britanie, într-un dosar mai vechi

Patru femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, au intentat o acţiune civilă împotriva lui Andrew Tate pentru presupuse infracţiuni comise între 2013 şi 2016, în timp ce acesta locuia încă în Marea Britanie. Plângerile în procesul civil se referă la vătămări corporale şi la daune psihologice cauzate ca urmare a presupuselor agresiuni sexuale şi fizice violente, precum şi a controlului coercitiv.

Frații Tate nu se află la primele probleme de acest tip, ei au mai fost arestați în România

Fratele Tate, Andrew și Tristan, sunt figuri controversate, cunoscute pentru stilul lor de viață extravagant și pentru aparițiile frecvente în media socială. În decembrie 2022, au fost arestați în România sub acuzația de trafic de persoane, formare a unui grup infracțional organizat și viol. Autoritățile române au susținut că frații Tate ar fi recrutat femei sub pretextul unor relații de iubire, pentru a le exploata sexual și a le obliga să producă conținut pornografic.

Cazul a atras atenția internațională, având în vedere notorietatea lor online și discursurile controversate pe care le promovează. În timp ce Andrew Tate se descrie adesea ca fiind un antreprenor de succes și un „guru” al dezvoltării personale, criticii îl acuză că promovează misoginismul și manipularea.