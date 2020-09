Dorinta de a oferi brasovenilor accesul la tratamentul complet al bolilor cardiovasculare in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov s-a realizat.

In 9 septembrie 2020 echipa de chirurgi cardiaci condusa de Dr. Sorin Balos a efectuat prima operatie pe cord deschis in cadrul sectiei de Chirurgie Cardiovasculara a spitalului. Operația a durat aproximativ 4 ore cu tot cu pregătirea preoperatorie. Pacientul are 35 de ani și este din Sfântu Gheorghe. Echipa operatorie a avut 12 persoane. Acest proiect a inceput in aprilie 2019 la initiativa Conducerii spitalului impreuna cu echipa de chirurgi cardiovasculari si cardiologi. In acest moment, pacientii pot beneficia de tratament cardiovascular atat interventional, cat si chirurgical intr-o singura unitate – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, la cel mai inalt nivel.

Ca orice proiect de anvergura, a avut nevoie de oameni cu initiativa si entuziasm, cu puterea de a lua decizii si cu posibilitatea de a le realiza. Conducerea SCJU Brasov, alaturi de Consiliul Judetean Brasov a imbratisat initiativa si astfel a inceput o munca titanica de achizitie de aparatura de inalta performanta necesara chirurgiei cardiace: aparat de circulatie extracorporeala, cell saver, balon de contrapulsatie intraaortica, aparat de anestezie, etc. Aceasta investitie de peste un milion de euro, in plina desfasurare in toamna anului 2019, este in acest moment functionala si accesibila pacientiilor cardiaci.

A urmat capitolul de resurse umane prin angajarea intregii echipe care sa deserveasca acest proiect: chirurgi cardiovasculari, anestezisti si asistenti dedicati chirurgiei cardiace, tehnician specializat pe circulatie extracorporeala, asistenti de terapie intensiva specializati in ingrijirea bolnavului operat pe cord deschis. Nu in ultimul rand, amenajarea in cadrul blocului operator a unei saii de operatie dedicate chirurgiei cardiace cu specificitatea si complexitatea necesara, pentru care au fost implicată ingineri si tehnicieni din cadrul SCJU Brasov.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov va asigura de astazi inainte si tratamentul bolilor cardiace cu indicatie terapeutica chirurgicala, boli pentru care pacientii erau indrumati catre alte centre de excelenta.

Foto și video: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov