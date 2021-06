Primul muzeu de artă new media din România s-a deschis în Brașov, în catacombele de După Ziduri.

Asociația Amural, în parteneriat cu Primăria Brașov și cu co-finanțarea Administrației Fondului Cultural Național, a deschis „Brașov Underground Museum (BUM)“, primul muzeu de artă new media din România, amenajat în galeriile din zona După Ziduri.

Galeriile au fost săpate cu rolul de adăpost antiaerian și depozit de bombe în Al Doilea Război Mondial, iar acronimul acestui muzeu, BUM, face trimitere la trecutul acestui loc. Brașov Underground Museum este un proiect de conversie prin cultură și regenerare urbană realizat cu scopul de a recupera un spațiu abandonat de peste 70 de ani și a-l dedica artelor new media.

,,BUM înseamnă Brașov Underground Museum și este și o trimitere la faptul că galeriile au fost săpate ca depozit de muniție și adăpost antiaerian. BUM înseamnă primul muzeu de artă new-media din România – deci de artă și tehnologie – este o premieră la noi în țară și sperăm să devină o premieră permanentă. Expoziția aceasta se cheamă «Underground», va ține patru luni de zile și sperăm că vom impresiona cetățenii orașului și turiștii atât de mult încât proiectul acesta să devină unul permanent. Unele dintre lucrări într-adevăr sunt interactive, altele sunt doar obiecte de privit. Toate sunt instalații care folosesc tehnologiile, lumina, artele digitale, de asta le-am unit sub conceptul de new media. Oamenii pot să își facă selfie-uri, pot să facă orice aici, mai puțin se aprindă lumini și blițuri care vor strica efectul lucrărilor. Noi facem Festivalul «Amural» de șapte ani de zile chiar aici, după ziduri, și de multe ori priveam acest loc ca un obstacol, încerca să prevenim oamenii, să nu intre (în catacombe, n.n.), ca să nu fie în pericol, știam că e un loc insalubru. După care am avut un moment, o schimbare de perspectivă. Ne-am dat seama că de fapt aici este întuneric tot timpul și lucrările pe care le aduce noi la Amural ar putea să rămână aici permanent și ar fi super dacă Amural n-ar mai ține doar patru zile, ci ar lăsa într-un loc din Brașov cele mai frumoase dintre lucrări”, a declarat Răzvan Pascu, reprezentantul Asociației Amural.

Anul trecut, în cadrul viziunii Parc Cultural După Ziduri, Asociația Amural a propus publicului transformarea galeriilor într-un muzeu permanent dedicat artelor ce folosesc tehnologia. Propunerea a fost primită cu entuziasm de brașoveni așa că echipa a demarat proiectul. Amural s-a ocupat de scanarea Lidar și maparea galeriilor, de atragerea finanțărilor și resurselor necesare și de organizarea și instalarea primei expoziții, iar Primăria Brașov de salubrizarea galeriilor, iluminarea acestora și rezolvarea problemelor administrative.

1 de 5

,,Ne bucurăm că avem ocazia să asistăm la inaugurarea Brașov Underground Museum într-un loc atât de deosebit, precum catacombele pe care le deschidem astăzi publicului brașovean și turiștilor deopotrivă. Această inițiativă vine ca un pas în ceea ce înseamnă conceptul parcului cultural «După Ziduri», astfel că de astăzi, cei de la Asociația Amural, în parteneriat cu primăria, pot să pună la dispoziția publicului brașovean acest muzeu. Este o experiență memorabilă, pe lângă locul în sine care este deosebit. Toate instalațiile sunt în așa fel potrivite încât creează o stare inedită și pe care nu o mai găsești în niciun alt loc din Brașov”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Totodată, viceprimarul Flavia Boghiu a subliniat importanța pe care organizațiile de acest gen o au pentru dezvoltarea vieții culturale a orașului.

,,Brașovul are mult de recuperat în domeniul vieții culturale, indiferent dacă vorbim de cultura clasică sau cea modernă, dacă vorbim de expoziții sau concerte, iar inițiativele unor organizații culturale private nu poate decât să ne bucure. Tocmai de aceea, una dintre direcțiile noastre de dezvoltare a vieții culturale este cea de cofinanțare a proiectelor culturale derulate de aceste organizații. În acest an am alocat cea mai mare sumă pentru finanțarea proiectelor culturale, 3 milioane de lei, și pe mai multe arii tematice, 11, astfel încât toate tipurile de evenimente culturale să poată avea acces la finanțare. Le reamintim acestor organizații că mai au la dispoziție o săptămână, 10 iunie este termenul limită, pentru a depune proiectele pentru accesarea finanțărilor prin Ghidul cultural”, a precizat aceasta.

Printre cei prezenți la vernisajul acestei expoziții a fost și decanul Facultății de litere și directorul Centrului Multicultural al Universității Transilvania, care s-a arătat încântat de expoziție și de modul în care cei de la Asociația Amural au regândit acest spațiu.

,,Ceea ce este foarte important și chiar entuziasmant în deschiderea acestui spațiu este reconversia cum nu se poate mai potrivită a acestui loc care exista în mințile brașovenilor ca o legendă, într-un muzeu care lucrează cu lumina, cu tehnologia, pentru că este în mod natural închis, în mod natural creat cu galerii și cu spații în care să descoperi arta contemporană, și aici natura cred că aduce exact acest coridor și această experiență a descoperirii și a surprizei care trebuie să însoțească arta modernă și contemporană. Întunericul e natural, de asemenea răcoarea, pentru că începe vara, sperăm. Și numele mi se pare foarte inspirat: a fost un adăpost împotriva bombardamentelor, așa că această prescurtare, acest acronim, BUM, pentru Brașov Underground Museum se potrivește perfect cu spațiul acesta. Cred că este o primă mare reușită pentru mișcarea artelor contemporane din Brașov în spațiul public”, a declarat Adrian Lăcătuș, decanului Facultății de Litere și directorul Centrului Multicultural al Universității Transilvania.

BUM se deschide cu expoziția „Underground”, ce conține 14 lucrări de artă de la unii dintre cei mai buni artiști de light art, video art și new media art ai momentului. Din expoziție fac parte studioul In-Dialog din Paris, cu lucrarea interactivă Crickets, artista Aurora Mititelu, rezidentă în Berlin, cu o lucrare video – Skinned, colaborarea Dawid Liftinger – Florin Lăzărescu realizată pentru proiectul CoLaboratory al Institutului Goethe și care constă în proiecția din lumină a unei poezii pe pereții galeriei.

În urma apelului de artiști, organizatorii au invitat 3 lucrări – Anima cu cele 30 de inimi anatomice ale artistei Denis Simion, pentru care au dedicat un spațiu de meditație, Ex Sonus, de Andrei Bucovanu, ce generează semnal luminos din sunet prin tuburile catodice ale unor vechi televizoare și Overflow al echipei Alexandra Müller, Andrei Papuc, o simulare în timp real a fluxurilor de oameni prezenți în galeriile BUM.

Unele dintre cele mai prolifice studiouri din România sunt prezente cu lucrări la prima expoziție găzduită de Brașov Underground Musem: Hybrid Lab cu lucrarea Sive Peregrinus inspirată de asteroidul Oumuauma, Rizi cu o lucrare contextuală, H3 cu TIME ƎMIT, o clepsidră în două dimensiuni.

Artiștii invitați au folosit oglinzi, lumini ultra-violete, led-uri, ecrane, difuzoare, motoare, filtre dicroice și alte inovații tehnice pentru a obține efecte optice, iluzii, imagini anamorfice, reflexii și volume noi sau pur și simplu imagini frumoase; DAI face o trimitere înapoi în timp la fereastra bunicii sale din Țigănești, Sergiu Chihaia are un mesaj despre relația noastră cu pădurea și Zemba Ákos propune o reflecție despre fumat și relația copilului cu gestul fumătorului – Long story short.

Expoziției Underground i se mai alătură două experiențe. Prima este o colaborare între scriitorul brașovean Andrei Dósa și Cenaclub – un video 360 stereografic cu un pasaj narat de autor. A doua este BEYOND, realizată de partenerul George – o instalație imersivă, într-o cameră izolată fonic, în care sunetul spațial recrează lumea de afară în timp ce simțul privirii este anulat de întuneric.

Posterul expoziției este și el o lucrare grafică construită din scanarea Lidar a galeriilor. Imaginea este augmentată și poate fi văzută în AR, folosind aplicația Artivive, de pe orice telefon.

Programul muzeului este următorul:

Luni: închis

Marți: 12:00 – 20:00

Miercuri: 12:00 – 20:00

Joi: 12:00 – 20:00

Vineri: 12:00 – 20:00

Sâmbătă: 12:00 – 20:00

Duminică: 12:00 – 20:00