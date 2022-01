FOTO+VIDEO Angajații ISU Brașov, salvatori cu repetiție! Pompierii și localnicii din Mândra ajută la refacerea unei locuințe distruse de flăcări

Salvatori cu repetiție. Asta sunt pompierii din Făgăraș pentru o familie din localitatea Mândra. În luna octombrie a anului trecut, acoperișul unei familii nevoiașe din comună a fost distrus de flăcări. Pompierii care au intervenit atunci au rămas impresionați de necazul familiei și au decis să ajute la reconstruirea acoperișului.

De câteva zile, zeci de angajații ISU lucrează la reabilitarea clădirii. Detalii ne oferă colonelul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov.

Colegii din Făgăraș care au participat la stingerea incendiului au fost într-adevăr impresionați de drama familiei, care, împreună cu cei doi copii, au rămas fără un acoperiș deasupra capului și au sărit imediat în ajutorul acestora. Mulțumim tuturor pentru implicarea și mobilizarea de care au dat dovadă și sperăm ca în cel mai scurt timp să se finalizeze lucrările, astfel încât familia să poată locui în casa distrusă de flăcări.

Plutonierul Paul Manuel este unul dintre pompierii care lucrează de dimineața până seara la refacerea acoperișului:

Ne-am hotărât să participăm la reconstrucția casei fiind impresionați de drama familiei care are și doi copii. Am sărit imediat în ajutorul lor și împreună cu mai mulți colegi alături de care am participat la acea misiune de stingere a incendiului am decis să le reconstruim acoperișul.

Această acțiune umanitară nu ar fi fost posibilă fără sprijinul comunității și al Primăriei comunei Mândra. Detalii ne oferă primarul Ioan Șerban:

Consiliul Local le-a aprobat lemnul pentru acoperiș. Din sat s-au strâns 10.400 de lei să-și cumpere țiglă și să fie ajutați. E un soț singur, soția l-a părăsit, a plecat în străinătate și a rămas cu două fetițe. Una are 14 ani, alta 16 ani. E un băiat modest, cuminte.

Pompierii și cei care lucrează la refacerea casei estimează că până în primăvară familia se va putea muta în noua locuință.

Foto și video: ISU BRAȘOV