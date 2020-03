FOTO Salvamontiștii, intervenție pentru deplasarea unei persoane cu accident vascular, dintr-o zonă greu accesibilă

Incidentul nefericit a fost anunțat prin sistemul unic 112, în această după-amiază, în jurul orei 16.20.

Serviciul Județean Salvamont Brașov a acordat sprijin Ambulanței, pentru transportul unui pacient de 69 de ani, care suferise un accident vascular cerebral. Zona a fost una greu accesibilă, îndepărtată, a satului Șirnea. Actiune comuna a echipelor Salvamont Bran si Salvamont județul Brasov s-a desfășurat în sprijinul personalului medical al Ambulatei, care a reusit stabilizarea pacientului in vederea transportului acestuia. Pe aceasta cale, salvamontiștii transmit iubitorilor muntelui sa nu puna presiune suplimentara in situatia actuala pe serviciile de ambulanta/SMURD si/sau spitale in aceasta perioada, prin deplasarea in zone in care se pot expune pericolelor si produce accidente.