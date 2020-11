Cum a venit frigul au apărut și primele probleme cauzate de pornirea instalației de furnizare a agentului termic din municipiul Brașov.

Beciul unui bloc situat pe strada Brândușelor a fost complet inundat, ieri, din cauza unei avarii la sistemul centralizat de termoficare. Mai bine de 10 ore, aproape toată noaptea, locatarii s-au chinuit să scoată apa din beci. Umezeala a afectat serios și locuințele de la parterul blocului. Mesajele de disperare ale brașovenilor au apărut pe Facebook încă de la primele ore ale dimineții:

„Peisaj urban, jurnal de iarna, Brasov, 19.11.2020! Asa arata un beci in cartierul Florilor, cand se da drumul la caldura in cartier….o teava sparta undeva, neverificata de nimeni inainte de umplerea instalatiei, apa fiarta scursa in beciul unei scari de bloc complet debransata de la sistemul de termoficare…si, bineinteles, locatarii scarii sunt cei care, cu galeti si motopompa proprii, scot apa din beci! Serviciul Public Local de Termoficare are argumente: nu avem oameni si nici motopompe pentru astfel de interventii!

Firma care ar trebui sa se ocupe de avarii…..da din umeri si….replica noi nu stim nimic, suntem doar muncitori, e nemuritoare!!! Dupa mai bine de 10 ore de la evacuarea apei, beciul scarii inca e sauna, caldura si UMEZEALA! PS: „Multumiri” calde proprietarilor – care locuiesc efectiv in bloc, dar si celor dornici de a face un mic business prin inchirierea apartamentului – tineri, cu putere de munca, pentru gestul „nobil” si constant de a-i lasa pe seniori, persoane trecute de 70 de ani, sa munceasca (si de aceasta data) doar ei!”, a scris Corina Monea pe Facebook.