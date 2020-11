Edubuzz este pregătit să își primească elevii. La începutul lunii octombrie, Asociația Zi de Bine împreună cu Natalia Ginghina și Adrian Secal, profesori în programul Teach for Romania, au pornit campania de strângere de fonduri pentru proiectul EduBuzz.

Un autobuz scos din circulație, la care s-a lucrat neîncetat pentru a fi transformat total într-un spațiu dedicat copiilor, în care cei mici să vină cu bucurie și cu inima deschisă. Astăzi EduBuzz este pregătit să pornească într-o nouă și inedită călătorie educațională alături de cei peste 400 de copii din satul Augustin, județul Brașov.

„Suntem extrem de bucuroase că am reușit să transformăm această idee frumoasă în realitate. Ne uităm acum cu uimire și mândrie la EduBuzz și nu ne vine să credem că dintr-o „răpciugă” s-a transformat într-un adevărat Făt-Frumos. Bucuria este și mai mare când ne gândim că proiectul acesta este dedicat unor copii care au dreptul să viseze la o lume mai frumoasă și să fie înconjurați de lucruri și profesori care să le trezească imaginația, dar și dorința de a învăța. EduBuzz a ajuns la noua lui casă, în satul Augustin”, au declarat Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de Bine.

Pentru EduBuzz, proiectul lunii octombrie, s-au strâns cu ajutorul sărbătoriților lunii, peste 40.000 euro, bani veniți de la mai bine de 1.000 de persoane care au ales să doneze pentru această cauză. Inclusiv Simona Halep a decis să își doneze ziua special pentru acest proiect. De asemenea, proiectul a fost susținut și de compania Rehau cu 30.000 de euro, compania aniversând 25 de ani de prezență pe piața din România, moment pe care l-a marcat printr-o donație către proiectul EduBuzz.

„Ne bucurăm deosebit de mult că am reușit să ajutăm comunitatea din Augustin și mai ales să susținem generațiile tinere. Pentru REHAU excelența nu se referă doar la business ci și la îmbunătățirea calității vieții și la a lăsa în urma noastră, bine. Suntem fericiți pentru că împreună cu Asociația ZI de BINE am putut să punem o piatră de temelie în construirea unei Românii în care și generațiilor viitoare să le placă să trăiască fiecare secundă”, a declarat Alessandro Hillebrand, Country Manager REHAU România.

EduBuzz este acum dotat cu toate elementele necesare unei clase de curs: măsuțe și scaune rabatabile, o canapea, și o mini bibliotecă plină cu cărți menite să le trezească imaginația celor mici. Ba chiar și o mică bucătărie unde se pot pregăti gustări și ceaiuri calde pentru copiii care trec pragul lui Edubuzz. Totodată, curtea unde se află acum autobuzul va fi amenajată și pentru anotimpul cald, pentru ca cei mici să își poată desfășura activitatea atât în interior cât și în exterior, în aer liber.

Natalia Ginghina și Adrian Secal își doresc să implice cât mai mulți oameni în acest proiect, prieteni care să le vorbească celor mici, dar poate și părinților lor, despre nutriție și gătit sănătos, despre educație financiară, antreprenorială, prim ajutor, să organizeze seri de filme, campionate de board-games, cursuri de canto, fotografie, actorie sau dans.

„Avem în față exemplul că visele chiar devin realitate. Iar acesta este mesajul pe care ne dorim să îl transmitem și celor mici. Am visat, am licitat, am muncit, am transformat, iar acum ne bucurăm de ceea ce vedem, iar satisfacția este maximă. Tot ce ne rămâne de făcut acum este să ne așteptăm elevii și suntem nerăbdători”, au declarat Natalia Ginghina și Adrian Secal.