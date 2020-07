FOTBAL: Miniturneu pentru barajul de promovare în Liga 3! Unde și când se va juca?

După o lungă așteptare, cauzată de o pandemie care încă ține omenirea în suspans, echipa de seniori a clubului CS COLȚEA 1920 Brașov și-a aflat programul de jocuri cu care va încheia sezonul competițional 2019/2020.

CS COLȚEA 1920 Brașov a fost una din surprizele plăcute ale actualului sezon de LIGA IV-a, tânăra formație brașoveană reușind să acumuleze 40 de puncte în 16 jocuri și să se afle pe locul 3 în momentul suspendării competiției.

Formată în mare parte din juniori promovați din propriul centru, singura campioană a României pe care a dat-o Brașovul a fost invitată de AJF Brașov să dispute un miniturneu pentru stabilirea formației care va reprezenta județul nostru în barajul pentru un loc de Liga 3. Acest miniturneu îl vor disputa ocupantele primelor 3 locuri în momentul înghețării oficiale a competiției.

Sâmbătă 18 iulie 2020, de la 17.30, Colțea va fi una din protagonistele primului joc oficial de fotbal organizat la Brașov după apariției pandemiei de CORONAVIRUS. Cealaltă combatantă este CORONA BRAȘOV, echipă care am învins-o în meciul de campionat, disputat în baza sportivă CELTA BRAȘOV.

“Ne-am săturat de atâta vacanță, suntem bucuroși că revenim la fotbal, sper că nu doar pentru câteva meciuri necesare încheierii unui sezon. Ne vom juca șansa până la capăt, trebuie să câștigăm ambele jocuri pentru a reprezenta Brașovul la baraj, și vom face tot ce ține de noi ca acest lucru să se întâmple, făcusem o pregătire de iarnă bună și sunt convins că aveam șanse mari de a câștiga sezonul dacă nu apărea CORONAVIRUSUL. Am început doar de câteva zile antrenamentele în grupuri de 10 iar preparatorul fizic încă nu s-a putut întoarce din Spania, sunt detalii de care am înțeles că nu s-a ținut deloc cont dar fac deja parte din trecut, acum avem 2 finale în care vom apăra, cu mândrie și ardoare, culorile și istoria clubului nostru” – LIVIU NICOLAE – antrenor CS COLȚEA 1920 BRAȘOV.

La o săptămână distanță, în 25 iulie și tot de la 17.30, echipa va juca împotriva campioanei Ligii a IV-a Brașov, PRECIZIA SĂCELE. Deocamdată, AJF Brașov a publicat doar meciurile din miniturneul de promovare și nu a inclus echipa noastră în primul tur al Cupei României, deși ne-am exprimat în scris această opțiune, cel mai probabil vom intra și în cursa pentru acest trofeu din runda secundă.

„Vreau să-mi felicit băieții că am reușit să ne facem loc într-un turneu de promovare, este munca unui grup foarte tânăr care mereu și-a apărat corect șansele. După ce am cerut constant detalii despre ce urmează să se întâmple, acum am fost anunțați că indiferent de situație trebuie să jucăm în 18 iulie, trebuie să ne supunem și să ne prezentăm dar cine organizează acest meci își asumă niște riscuri foarte mari, fac partea din categoria celor care doresc ca o competiție sportivă să își desemneze câștigătorii doar în arena însă starea continuă de incertitudine din societatea noastră nu ne lasă să ne gândim decât la sănătatea personală și a celor din jur. Sper să pot convinge toți jucătorii să se prezinte la aceste jocuri, oricum vom încerca să respectăm competițiile unde trebuie să evoluăm. Indiferent de cum se vor termina aceste jocuri, consider că este un sezon compromis încă de la suspendarea lui, din luna martie, iar ce se dorește acum nu face deloc parte din principiile spiritului sportiv” – CIPRIAN JURUBESCU – președinte CS COLȚEA 1920 BRAȘOV.

Deși în Comitetul Executiv al AJF Brașov s-a aprobat disputarea acestui miniturneu pe un teren neutru, președintele AJF BRAȘOV a înțeles că acest teren neutru trebuie să fie Stadionul Tineretului, unde una din cele 3 combatante, CORONA BRAȘOV, își face antrenamentele și a disputat jocuri oficiale până la suspendarea sezonului.