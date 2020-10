În etapa a 6-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal, formațiile braşovene au obținut 7 puncte din 9 posibile.

Astfel, Corona Braşov a învins, cu 1-0, pe Stadionul Tineretului, pe AFC Odorheiu Secuiesc, după golul marcat în minutul 76, de Drăgoi. ACS Kids Tâmpa a trecut, în deplasare, de Astra 2 Giurgiu, scor 2-1 (goluri Kerekes, minutele 12 şi 29), iar Olimpic Cetate Râşnov a terminat la egalitate, scor 0-0, partida din deplasarea de la Sepsi 2 Sfântu Gheorghe.

La finalul partidei, antrenorul Coronei, Călin Moldovan, a declarat că jucătorii lui au obţinut o victorie foarte importantă, împotriva unei echipe extrem de motivate. „Este fără discuţie un succes important, obţinut în faţa unei echipei supramotivate şi a unui arbitraj confuz, ceea ce face ca aceste trei puncte să aibă mai mare greutate. Dacă în prima repriză jocul a fost mai echilibrat, în partea a doua am dominat clar şi am avut, pe lângă golul marcat, şi alte 6-7 ocazii uriaşe de a înscrie. Îmi felicit băieţii pentru efortul depus şi pentru jocul pe care l-au făcut astăzi, şi aşa cum am mai spus în vară, după promovare, că la Braşov se va naşte o echipă puternică, astăzi am demonstrat clar acest lucru şi am încredere că băieţii ne vor arăta asta în continuare”, a spus tehnicianul Coronei.

Mâine, de la ora 15.00, SR Braşov întâlneşte, tot pe teren străin, pe KSE Târgu Secuiesc. Corona Braşov este lider, după 6 etape, cu 16 puncte, SR Braşov, cu un meci în minus, are 10 puncte, Kids Tâmpa a acumulat 6 puncte, iar Cetate Râşnov rămâne fără victorie, pe ultimul loc, cu doar 3 puncte.